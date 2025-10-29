1p

Közélet Budapest

Baj van? Hamarosan leállhat a budapesti Bubi

mfor.hu

Gond van a közbeszerzéssel.

A Telex cikke szerint nincs minden rendben a budapesti Bubi bérbringarendszer megújításával: az eddigi szolgáltatóval kötött szerződés december 23-án lejár, az új szereplő kiválasztására indult közbeszerzési eljárás pedig megcsúszott, ezért karácsonytól hónapokig Bubi nélkül maradhat Budapest.

Mint írták, az új tender ügyében a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) nem is maga dönt, a kérdést felterjesztik majd a Fővárosi Közgyűlés elé. Ha a közgyűlésnek nem tetszik valamiért a legjobb ajánlatot tevő cég, akkor még hosszabb szünetre lehet számítani, ugyanis újra kell indítani a közbeszerzési eljárást.

A portál kérdésére a BKK azt közölte, hogy az új flotta indulásának pontos időpontja és az ütemezés a szerződés aláírásának időpontjától függ. Ez a közgyűlési döntés után véglegesedhet a közbeszerzési törvény szabályainak megfelelően – tették hozzá.

Szerdán újra tüntetnek a taxisok

Szerdán újra tüntetnek a taxisok

Ismét a Fővárosi Közgyűlés napján. 

Jól ment az X-Faktor a 43. héten

Bekeményített az X-Faktor – lenyomta a TV2 csodafegyverét

A 43. héten akadtak új érkezők is a képernyőkön.

Aggasztó folyamat: az élen jár Magyarország a jogállamiság leépítésében

A mostani magyar eredmény rosszabb lett a tavalyinál. 

Pedofilok kémiai kasztrálására: nem hallgattak a fideszesek Lázár Jánosra

Pedofilok kémiai kasztrálása: nem hallgattak a fideszesek Lázár Jánosra

Lesöpörték a Jobbik javaslatát – nem először.

Lehullt a lepel: elképesztő pénzek mentek el a magyar EU-elnökségre

Miközben az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma tavaly egyetlen konkrét uniós projektet sem bonyolított le, addig az uniós soros elnökségre rengeteg pénz ment el a 2024. évi zárszámadás szerint. Például új külképviseletet kellett bérelni Brüsszelben. De az uniós bírságokra is extra pénzt kellett fordítani közpénzből. 

Sikkasztást leplezett le egy magyar sportszövetség

Sikkasztást leplezett le egy magyar sportszövetség

Az elkövető megtérítette a kárt. 

Orbán Viktort megint megválasztják? Összeül a Fidesz

Orbán Viktort megint megválasztják? Összeül a Fidesz

Megtartják a Fidesz kongresszusát.

Gyanúsítottként hallgatják ki a pécsi Pride szervezőjét

Gyanúsítottként hallgatják ki a pécsi Pride szervezőjét

Civil szervezetek szolidaritási tüntetést rendeznek.

Orbán Viktor dörzsölheti a tenyerét, ha visszalép a Mi Hazánk

Orbán Viktor dörzsölheti a tenyerét, ha visszalép a Mi Hazánk

Érdekes felmérést tettek közzé.

Itt van Magyar Péter bejelentése – ez sok embert érinthet

Itt van Magyar Péter bejelentése – ez sok embert érinthet

Meghosszabbítják a Nemzet Hangja határidejét.

