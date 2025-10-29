Baj van? Hamarosan leállhat a budapesti Bubi

A Telex cikke szerint nincs minden rendben a budapesti Bubi bérbringarendszer megújításával: az eddigi szolgáltatóval kötött szerződés december 23-án lejár, az új szereplő kiválasztására indult közbeszerzési eljárás pedig megcsúszott, ezért karácsonytól hónapokig Bubi nélkül maradhat Budapest.

Mint írták, az új tender ügyében a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) nem is maga dönt, a kérdést felterjesztik majd a Fővárosi Közgyűlés elé. Ha a közgyűlésnek nem tetszik valamiért a legjobb ajánlatot tevő cég, akkor még hosszabb szünetre lehet számítani, ugyanis újra kell indítani a közbeszerzési eljárást.

A portál kérdésére a BKK azt közölte, hogy az új flotta indulásának pontos időpontja és az ütemezés a szerződés aláírásának időpontjától függ. Ez a közgyűlési döntés után véglegesedhet a közbeszerzési törvény szabályainak megfelelően – tették hozzá.