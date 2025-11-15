2p
Közélet Politikai kommunikáció Választás 2026

Bajban a kormány konzultációja? Nagy változás jön

mfor.hu

A „felmerült igényekre reagál” a kormány.

A felmerült igényekre reagálva a kormány a mai naptól lehetővé teszi az internetes szavazást is a nemzetikonzultacio.kormany.hu oldalon – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára pénteken a kormány Facebook-oldalán.

Hidvéghi Balázs a közösségi oldalon megosztott videóban azt mondta: az elmúlt hetekben jelzések érkeztek a kormányzathoz arról, hogy sok helyen nem érkeztek meg a nemzeti konzultációs kérdőívek. Sokan elmondták, hogy bár szeretnének tiltakozni az adóemelések ellen, így nem tudják megtenni, mert nem kapták meg a hozzájuk postán kiküldött konzultációs levelet és a kérdőívet.

„A felmerült igényekre reagálva a kormány a mai naptól lehetővé teszi az internetes szavazást is. Így azok is néhány perc alatt egyszerűen véleményt mondhatnak, akikhez valamiért nem jutott el a nyomtatott kérdőív”

- mondta az államtitkár.

Ismertette, hogyan lehet szavazni online: az interneten fel kell keresni a nemzetikonzultacio.kormany.hu oldalt. Egy rövid regisztráció következik, ahol szükséges megadni az e-mail címet. Utána mindenki a megadott címre kap egy e-mailt, amelyben ott a link a szavazáshoz. Erre kattintva azonnal megnyílik a kérdőív, amelyet a válaszok bejelölése után egyetlen kattintással be is lehet küldeni.

Hidvéghi Balázs hangsúlyozta: jól látható, hogy a veszély nem múlt el, Brüsszelből továbbra is folyamatos a nyomás. Ellenzik a magyar békepolitikát és folytatni akarják a háborút. Szét akarják verni a magyar-amerikai tárgyalások eredményeit is. El akarják vágni Magyarországot az orosz energiától, el akarják törölni a rezsicsökkentést, és a háború folytatásához további adóemeléseket akarnak ránk kényszeríteni.

„Brüsszel bábjai pedig hajlandók is lennének végrehajtani ezeket a veszélyes terveket. Ne hagyjuk! Aki tehát még nem szavazott a mai naptól online formában elmondhatja a véleményét. Töltsük ki a Nemzeti Konzultációt és tiltakozzunk az adóemelések ellen”

- zárta videóját Hidvéghi Balázs.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Ugye csak fake news, hogy Szijjártó Péter lett a Honvéd elnöke?

Jegyzet arról, hogy a külgazdasági és külügyminiszter addig sertepertélt a Honvéd VIP részlegén, míg felkérték elnöknek. Kérdés, hogy a szurkolók milyen rigmusokkal fogják köszönteni.

Kezdődik: ekkortól lehet dönteni, ki induljon a Tiszától az egyéni választókerületekben

Kezdődik: ekkortól lehet dönteni, ki induljon a Tiszától az egyéni választókerületekben

November 17-étől nyilvános megmérettetés indul mind a 106 egyéni választókerületben: a Tisza Párt egyfajta előválasztást tart, ki induljon a zászlójuk alatt áprilisban.

Megszólalt Magyar Péter a Tisza adatlopási botrányával kapcsolatban

Megszólalt Magyar Péter a Tisza adatlopási botrányával kapcsolatban

Szerinte az ügy még jobban összekovácsolta a Tisza közösségét.

Magyar Péter: „Nem számítottam rá, hogy ennyire gonosz ez a rendszer”

Hosszabb portréinterjú készült a Tisza Párt elnökével. 

EP: kerüljön be az abortuszhoz való jog az Európai Unió Alapjogi Chartájába

Az Európai Parlament brüsszeli plenáris ülésén uniós szintű intézkedések meghozatalát szorgalmazta a nemek közötti egyenlőség előmozdítására, a nemi alapú erőszakkal, az egészségügyi ellátással, és a munkavállalással kapcsolatos kérdések kezelésére, valamint a biztonságos és legális abortuszhoz való jog felvételét az Európai Unió Alapjogi Chartájába.

Engedélyt adott: mégis lehet Orbán-firkás pólót gyártani

Orbán Viktor rábólintott rajza felhasználására: mostantól bárki rendelhet Orbán-firkás pulcsit.

Mi történt? Két felsővezető is távozik az egyik legnagyobb kereskedelmi televíziótól

Óriási változások az RTL-nél. 

A Nagykörút tervezett logója

Karácsony Gergely már látja a fényt Pest főutcáján

Budapest egyik legfontosabb, legikonikusabb tengelye, a Nagykörút a következő években nemcsak régi fényét nyerheti vissza, hanem modern, élhető, zöld városi főútként születhet újjá – írja a főpolgármester.

Örül a többség a kormányzati hangulatjavításnak

Örül a többség a kormányzati hangulatjavításnak

Bár a többség támogatja a kormány gazdasági hangulatjavító lépéseit, sokan nincsenek tisztában a részletekkel, és még kevesebben érzik úgy, hogy személyesen is profitálnának belőlük. Közben a magyarok többsége komoly kétségeket fogalmaz meg az intézkedések költségvetési hatásait illetően – derül ki az Europion friss, 1500 fős mintán végzett gyorsfelméréséből.

A DK bejutna a parlamentbe, hibahatáron zárkózik a Fidesz a Tiszára

A DK bejutna a parlamentbe, hibahatáron zárkózik a Fidesz a Tiszára

November elején a felnőttek bő harmada volt Tisza-szavazó, több mint egynegyedük pedig a Fidesz-KDNP-t támogatta. Fél évvel a parlamenti választások előtt a biztos szavazó, pártot választani tudók körében a DK támogatottsága is elérte a parlamentbe jutáshoz szükséges 5 százalékos küszöbértéket.

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast


Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168