Bajban az RTL – megbukott az új műsor?

A nyár egyre inkább meglátszik a nézettségi adatokon, a TV2 pedig egyre hosszabb árnyékot vet az RTL-re a kereskedelmi csatornák versenyében.

Az RTL hétköznapi programjának első felében a The Floor műveltségi vetélkedő érkezett, átlagosan 304 ezer nézőt vonzva a képernyők elé a teljes lakosság körében, míg a kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-59 évesek korcsoportjában átlagosan 148 ezren nézték, 12 százalékos közönségarány mellett.

Bemutatkozott az Ingatlanvadászok is, a Fördős Zé műsorvezetésével érkező ingatlankeresős adás 9 órás kezdéssel került be a csatorna felhozatalába. A számokkal minden bizonnyal nem elégedett ugyanakkor a tévé, hiszen legelső hetében is csak átlagosan 245 ezer nézőig jutott a teljes lakosságban, ami a viszonylag késői kezdést figyelembe véve sem mondható acélos eredménynek.