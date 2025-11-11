3p

Közélet Média Nézettségi adatok RTL TV2

Bajban van a Megasztár?

Kollár Dóra
Érdekesen alakultak a televíziós nézettségi adatok az elmúlt héten.

A 44. héthez képest ezúttal valamennyire magára talált az RTL görög mitológiai témákra épülő adása, a Pandora – A szelence átka, amely 339 ezer nézőt ért el a teljes lakosság körében, azaz javítani tudott. A kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-59 éveseknél 193 ezer nézőt vonzott, 10,8 százalékos közönségarány mellett. A műsorsáv második felében az RTL ezúttal is egy korábbi valóságshow ismétléseivel szórakoztatta a nézőket, ezt néhány százezren látták.

Hétköznapi diadalmenet

Nincsen oka mostanában a panaszra a TV2-nek, a Házasság első látásra ugyanis hétről hétre elsöpri a riválist, és toronymagasan nyeri a kategóriát. A házasodós műsor ezúttal átlagosan 738 ezer nézőig jutott esténként, a tartósan jó teljesítményből kiemelkedett a keddi adás,

ezt ugyanis 770 ezren nézték, ezzel pedig az egész hét legjobb számokat hozó produkciója lett a teljes lakosság körében.

A csatorna a kiemelt kereskedelmi korcsoportban is elégedett lehetett, a reality átlagosan 309 ezer nézőt vonzott 17,2 százalékos közönségarány mellett.

A kései, este fél 10-es kezdés ellenére továbbra is jól teljesít a Legyen ön is milliomos!, a legendás vetélkedő tartósan 500 ezer feletti számokat hoz a csatornának, ezúttal átlagosan 556 ezren nézték a teljes lakosság körében.

Nagy harcot hozott a hétvége

A hétvégi szuperprodukciók ismételten komoly csatába keveredtek. Jelentős kínálat várta a pihenőnapokon tévézni vágyókat, ráadásul az RTL képernyőjén visszatért egy korábbi kedvenc is.

Új szakaszba érkezett szombaton az X-Faktor: az első élő show-t rendezték meg, és rögtön négy versenyzőtől is elbúcsúztak a mentorok. A tehetségkutató aktuális évadjával kifejezetten elégedett lehet az RTL, az a kezdetektől fogva stabil teljesítményt nyújt, ráadásul úgy tűnik, hogy a korábbi évekhez képest egyelőre az élő show alatt sem zuhant be a műsor nézettsége. Az adás a teljes lakosság körében 537 ezer főt érdekelt, de a 18-59 évesek korcsoportjában villantott: 350 ezres nézettség, valamint 21,9 százalékos közönségarány szerepelt a neve mellett.

Sokat gyengült a Megasztár
Fotó: TV2 Sajtószoba

A párhuzamosan futó Megasztár esetében már nem volt ilyen rózsás a kép, a TV2-s rivális 480 ezer nézőt érdekelt, míg a kiemelt kereskedelmi korcsoportban 175 ezren nézték, kifejezetten gyenge, 10,1 százalékos közönségarány mellett.

Visszatért egy régi kedvenc

Több mint 12 év után tért vissza az RTL képernyőjére a Csillag születik!, az általános tehetségkutató Istenes Bence és Puskás Peti vezetésével érkezett meg, a nézők pedig jó ismerősként üdvözölték: az első adás 648 ezer főt érdekelt a teljes lakosság körében. A jól sikerült bemutatkozást jelzi az is, hogy

a kiemelt kereskedelmi korcsoportban elért 381 ezres nézettség és 18 százalékos közönségaránnyal az egész hét legjobbja lett.

A TV2 feltehetőleg nem esett kétségbe így sem, a Sztárban sztár All Stars továbbra is a nézők egyik kedvence, a 45. héten a teljes lakosság körében 695 ezren nézték az adást. A show a 18-59 évesek körében 259 ezer nézőt, illetve 13,8 százalékos közönségarányt hozott.

Így alakult a heti végeredmény

A 45. héten a hétköznapokon folytatódott a TV2 elképesztő fölénye, mind a Házasság első látásra, mind a Legyen ön is milliomos! kiemelkedően erős. Hétvégén fordult a kocka, a Megasztár gyengülése igen látványos, emellett a visszatérő Csillag születik! számai az RTL számára jelenthettek pozitív meglepetést – kérdés, hogy ez a tendencia kitart-e majd.

Orbán Viktor: sose tekintsék véglegesnek, hogy nincs elnöki hatalmi rendszerünk

Váratlan helyen tűnik fel Orbán Viktor

Horváth Alexander nyert a VIII. kerületben

„Washingtonban nem Magyarország győzött" – felszisszent egy ellenzéki pártvezér

Magyar Péter Orbán Viktor washingtoni útjáról: a hintapolitika nem működik

