Közélet AI - Mesterséges intelligencia Demográfia Európai Unió Bajnai Gordon

Bajnai Gordon: súlyos politikai válságok jöhetnek

mfor.hu

A mesterséges intelligencia okozta technológiai átmenet megugró munkanélküliséget és elvesztegetett életeket hozhat – mondta Bajnai Gordon. Úgy látja, a világ vezető hatalma az lesz, amelyik a technológiát uralja.

„Jó eséllyel egy nagy fordulóhoz, inflexiós ponthoz érkezett a gazdaság, a technológia és a társadalom, és ebből következően a politika is” – mondta Bajnai Gordon korábbi miniszterelnök a Hvg-nek adott interjújában. 

Bajnai szerint a technológiai átmenet legalább egy generáció számára előre láthatóan megugró munkanélküliséget, elvesztegetett életeket hozhat. Úgy látja, benne van a pakliban, hogy sokan sodródnak a középosztályból a társadalom peremére, ami súlyos politikai válságokat okoz majd. „Ezt a nyomást már érzik is azok, akik most kerülnek ki az oktatásból. Call centerben, könyvelésben, adminisztratív területeken már most dörömböl az AI az ajtón” – tette hozzá.

A demográfiát is olyan területnek tartja, amely még a mi életünkben meg fogja változtatni a gazdaságot, a munkaerőpiacot, a hadviselést, az oktatást és persze a politikát is. 

Közép-Európa elhúzott Magyarországtól

A volt miniszterelnök szerint az az ország lesz a XXI. század vezető hatalma, amelyik a meghatározó technológiákat uralja, igazából ezért megy a küzdelem. Felidézte, hogy egy friss ausztrál kutatás szerint a jövőt meghatározó 64 technológiai csapásirányból 57-ben Kína előrébb tart Amerikánál. „Ha a geopolitikai versengés ezen a területen élesedik, az – évtizedes távlatban – megrengetheti a dollár globális dominanciáját, és megnehezítheti az Egyesült Államok államadósságának finanszírozását” – mondta.

Arról is beszélt, hogy objektív mércék szerint Magyarország a lehetőségeihez képest sokkal rosszabbul teljesít, hiszen a velünk együtt az EU-hoz csatlakozó országok, de még a később jövők is szinte mind utolértek és lehagytak minket.

Az interjúból kiderül, mit tart a legnagyobb geopolitikai kockázatnak, minek a tanulására próbálja rávenni a gyerekeit, és mit tanácsol az Orbán Viktor után hivatalba lépő miniszterelnöknek.

