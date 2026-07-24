Bakteriális szennyezettség miatt tilos a fürdés a Velencei-tó több strandján és Dunaújvárosban

A kormányhivatal tájékoztatása alapján a tilalom csütörtöktől a következő Velencei-tavi strandokra érvényes:
- Agárd Park Strand Kemping
- Tini Strand (Gárdony)
- Velence Északi Strand
- Velence Korzó és Szabadstrand
- Velence Resort & Spa Strand
A dunaújvárosi Szalki-szigeti Szabadstrandon péntektől lépett életbe a korlátozás.
Enterococcus baktérium áll a lezárások mögött
Velence önkormányzatának tájékoztatása szerint a mintavételek során a megengedett határértéket meghaladó Enterococcus baktériumszámot mutattak ki a vízben.
A hatóság a közegészségügyi kockázatok miatt azonnal elrendelte a fürdőhelyek üzemeltetésének felfüggesztését. Az üzemeltetőket kötelezték a tilalom szigorú betartatására és a lakosság megfelelő tájékoztatására.
A szükséges intézkedések és a kontroll-laboratóriumi vizsgálatok már folyamatban vannak. Amint a vízvizsgálatok eredményei igazolják a minőség helyreállását, az átmeneti korlátozást haladéktalanul visszavonják.