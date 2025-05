Aknamezős hadipark, labirintusos kalandpark és katonás műsor: milliárdok landolnak Balásy Gyula cégeinél a honvédelem jegyében

Négy állami megbízást is kapott 2025 első hónapjaiban a Fidesszel nyíltan szimpatizáló Balásy Gyula három cége – a Lounge Event Kft., a New Land Media Kft. és a Lounge Design Kft. –, összesen több mint nettó 3,412 milliárd (bruttó 4,334 milliárd) forint értékben. Egy kommunikációs megrendelés a Honvédelmi Minisztériumtól (HM), három rendezvényszervezési megbízás pedig a tárca háttérintézményétől, a HM Zrínyi Geoinformációs és Toborzástámogató Közhasznú Nonprofit Kft.-től érkezett. A munkák a Rogán Antal-féle Miniszterelnöki Kabinetiroda alá tartozó Nemzeti Kommunikációs Hivatalon (NKOH) keresztül jutottak el Balásy cégeihez – ők bonyolítják az állami kommunikációs és rendezvényszervezési feladatok központosított közbeszerzéseit.

Februárban derült ki, hogy az NKOH-nál nemcsak az Integritás Hatóság vizsgálódik, hanem rendőrségi nyomozás is indult. A rendőrség azt vizsgálja, valódi versenyhelyzetben előfordulhatna-e, hogy az állami kommunikációs megbízások csaknem háromnegyedét immár egy évtizede ugyanaz a cégcsoport – Balásy Gyula érdekeltségei – nyerje meg, amelyek gyakorlatilag kizárólagos bedolgozói a NKOH-nak.

Balásy cégeinek egyes szerződéseivel összefüggésben is nyomoz a rendőrség. Bár megkérdeztük őket arról, hogy történt-e gyanúsítotti kihallgatás a NKOH-t, illetve a Balásy-szerződéseket érintő nyomozásokban, válasz egy hét elteltével sem érkezett.

A NER-hez sorolt üzletembert leginkább az állami kommunikációs megbízások miatt emlegeti a sajtó, pedig az állami rendezvényszervezési piac is nagy torta, amelynek gyakorlatilag minden szelete hozzá kerül. Ráadásul a rendszer is ugyanaz: az NKOH megpályáztat egy hatalmas keretszerződést, Balásy cége(i) megnyerik, majd ez alapján a különböző állami szereplők – minisztériumok, háttérintézmények – egyedi szerződéseket kötnek velük, gyakran több százmilliós, milliárdos nagyságrendben. Ezek az egyedi szerződések formálisan különállóak, de mind a központi keretszerződésre épülnek. A jelenlegi kommunikációs keretszerződést 2022 májusában írták alá a New Land Media Kft. és a Lounge Design Kft. konzorciumával, 75 milliárd forintos keretösszeggel. Ennek időtartama meghosszabbítható, az összeg pedig újratölthető. Csakúgy, mint a rendezvényszervezési keretszerződésnél, amely szintén egy Balásy-cégnél, a Lounge Event (korábban Moonlight Event) Kft.-nél landolt tavaly márciusban, ugyancsak 75 milliárdos keretösszeggel.

Lövészárok, Hadi Park, élményközpontok

Így kapta meg a kommunikációs keretszerződésen belül a HM filmgyártási és kommunikációs feladataira vonatkozó munkát most a New Land Media Kft. és a Lounge Design Kft., nettó 687,7 millió (bruttó 873,38 millió) forint értékben. A minisztérium idén is folytatja a katonai pályákat népszerűsítő Haderő című magazinsorozatát, a szerződés ezt fedi le.

A tervek szerint 52 epizódból álló sorozat készül, amelyek mindegyike 20 perces, és négy 5 perces szegmensre tagolódik. A műsorokat különböző budapesti és vidéki helyszíneken forgatják. Az epizódok célja, hogy bemutassák a XXI. századi kihívásokra válaszolni képes, modern technológiával felszerelt magyar haderőt, különös tekintettel a katonákra és az alakulatokra.

A magazinműsorok minden részében egy-egy „katonasorson” keresztül mutatják be a honvédség világát: egy kadét, egy tiszt, egy különleges műveleti katona vagy éppen egy katonai vezető mindennapjai, döntései és motivációi kerülnek fókuszba. A sorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a haza védelmének évszázados hagyományaira, a tartalékos haderő szerepére, valamint a toborzás fontosságára. A kész epizódokat a közszolgálati médiaszolgáltatók – várhatóan az M1 csatorna és a mediaklikk.hu – tűzik majd műsorukra, „HadERŐ” címmel.

A korábbi részek az állami média felületén elérhetőek:

A HadERŐ című műsor adásai az állami Mediaklikk.hu-n

Fotó: Mediaklikk.hu

A nagyobb tételek a rendezvényszervezési keretszerződésből érkeztek: három megbízást is elnyert a Lounge Event Kft. a HM Zrínyi Nonprofit Kft.-től, mindhárom megállapodás 30 százalékos opciós keretet tartalmaz:

A „Honvédelmi Élményközpontok létrehozásához kapcsolódó rendezvényszervezési feladatok ellátása” című szerződés nettó értéke 1,544 milliárd forint (bruttó 1,96 milliárd forint). Balásy Gyula cégének – valamint alvállalkozóinak – feladata öt darab, egyenként 100-200 négyzetméteres honvédelmi élményközpont fejlesztése és létrehozása lesz Győrben, Nyíregyházán, Békéscsabán, Székesfehérváron és Budapesten (ezt déli rendezvényhelyszínként említik). A központok célja, hogy interaktív katonai élményeket és oktatási programokat nyújtsanak, elősegítve a Magyar Honvédség népszerűsítését, az edukációt és a katonai toborzást. A létesítmények a már működő Bálna Honvédelmi Központhoz hasonlóan élményalapú, kiállításokkal és programokkal kiegészített rendezvényterek lesznek.

A „Zánkai Haditechnikai Park fejlesztéséhez, megújításához és toborzástámogatáshoz kapcsolódó rendezvényszervezési feladatok ellátása” című szerződés nettó értéke 393,645 millió (bruttó 499,93 millió) forint. A Lounge Event Kft. bonyolítja le a haditechnikai park megújítását. Ez a park már létezik, a Zánkai Erzsébet-táborhoz tartozik, a 71-es út mellett fekszik. Most viszont jelentősen fejlesztik. A helyszínt mobil, előregyártott, illetve a kivitelezés során gyártott, könnyen elbontható elemekből kell kialakítani, amelyekhez nincs szükség építési engedélyre. A cég gondoskodik a kapcsolódó kiállítások és élményprogramok működtetéséről, az építési és bontási munkák koordinálásáról, valamint a létesítményben tartandó rendezvények és események teljes körű megszervezéséről és lebonyolításáról. A tervképeken például orvlövésztorony, géppuskafészek, bunker, aknamező és ejtőgép is szerepel.

Így nézhet majd ki a zánkai létesítmény

Lövészárok is lesz

A „Kincsem Honvédelmi Park létrehozásához és toborzástámogatáshoz kapcsolódó rendezvényszervezési feladatok ellátása” című szerződés keretösszege nettó 787,27 (bruttó 999,83 millió) forint. Az Mfor birtokába került dokumentumok szerint a Kincsem Hadi Park létrehozását azzal indokolják, hogy „izgalmas attrakcióval hatékonyan támogassa a Magyar Honvédség toborzási, oktatási és népszerűsítési céljait”. A Kincsem Parkban eddig is tartottak haditechnkai bemutatókat, rendezvényeket, hogy a mostani fejlesztés mennyiben befolyásolja a park jelenlegi funkcióját, arról a Honvédelmi Minisztériumot kérdeztük meg, válaszaikkal bővítjük cikkünket. Annyi már tudható, hogy katonai-honvédelmi tematikájú, kültéri kalandpark évente akár több százezer látogatót is fogadhat a tervek szerint. A látogatók szimulált kiképzési gyakorlatokon és fizikai feladatokon keresztül ismerkedhetnek meg a katonák életével, a katonai kiképzőterekhez hasonló környezetben. A projekt célja, hogy hozzájáruljon a nemzeti ellenállóképesség növeléséhez, a civilek katonai ismereteinek bővítéséhez, valamint a tartalékos állomány bővítéséhez és megerősítéséhez.



A parkban egy 2080 négyzetméteres katonai zóna épül. A központi bázis hat darab 12 méteres konténerből álló, részben téliesített épületegyüttes lesz, oktatási és eligazítási funkcióval. Emellett kialakítanak parancsnoki, „medic”, étkező és tematikus sátrakat, barakksátrakat, valamint zárható raktárkonténert és előtér-lounge-ot. A harcászati kiképzést mobil épületharc-installáció, taktikai „labirintus”, bootcamp, OCR pálya, mászótorony és extrém tereppálya szolgálja. Airsoft és éles lőteret is kialakítanak, valamint bunkerekkel, lövészárkokkal ellátott szimulációs tér is a tervek között szerepel. Egy 800 négyzetméteres Exatlon-szerű akadálypályát is említenek, katonai tematikájú checkpointokkal és képességbemutató installációkkal.

A Kincsem Honvédelmi Park így nézhet ki

Éles lőtér is lesz

Így működik a rendszer

A K-Monitor közérdekű adatigényléssel, majd peres úton szerezte meg az NKOH 2022-ben megkötött, akkor még „csak” 50 milliárd forint keretösszegű rendezvényszervezési keretmegállapodását és annak mellékleteit. Az adatok alapján feltárták azt a központosított közbeszerzési rendszert, amely lehetővé teszi, hogy a kormány évente tízmilliárdokat költsön el Balásy Gyula érdekeltségeinél – a Lounge Event Kft.-nél és a Visual Europe Zrt.-nél – verseny nélkül.

A rendszer lényege a már említett, egyszereplős keretmegállapodás. Az NKOH – nem nyilvános egyeztetés után – az ajánlattevőtől (gyakorlatilag mindig Balásy cégeitől) bekéri az ajánlatot, majd az intézmény és a cég újabb keretszerződést köt egymással. A 2022-es keretmegállapodás elvileg egy évre szólt, ám kétszer is meghosszabbították anélkül, hogy erről formális szerződésmódosítás történt volna, így 2024 májusában is még ezen keresztül kaptak munkákat Balásy Gyula cégei.

A nyertes cégek egy előre megadott, több mint tízezer tételes ártáblázatra adtak ajánlatot. Az értékelés során az egyes tételeket súlyozás nélkül összegezték, így a K-Monitor szerint a rendszer tálcán kínálja, hogy az ajánlattevő alulárazhatja a ritkán rendelt, drága tételeket (például a világsztárok fellépti díját), miközben felülárazhatja a gyakran igényelt, olcsóbb szolgáltatásokat (így például a cateringet, hostessek szolgáltatási díjait vagy a dekorációt). Kiemelték, hogy „ez a lehetőség egyáltalán nem csak Balásyék számára adott – bármilyen piaci szereplő vagy potenciális ajánlattevő szempontjából ez a racionális magatartás egy ilyen formában bekért ártáblázat esetén, ugyanis így tudja az elért hasznot maximalizálni.”

A nyilvánosság csak nehezen tud tájékozódni, mivel a keretszerződések mellékleteit gyakran nem teszik közzé, az egyedi megrendeléseket pedig egyáltalán nem publikálják.

Kérdéseinket elküldtük a Honvédelmi Minisztériumnak, válaszaikkal bővítjük cikkünket.