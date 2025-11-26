1p

Mi és ki ránthatja ki a gödörből a magyar gazdaságot?
Elkerülhetőek még a megszorítások?
Kik állják a 14. havi nyugdíj cechét?

Online Klasszis Klub élőben Petschnig Mária Zitával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!

2025. november 26. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Közélet Orbán Viktor Választás 2026

Balesetet szenvedett Orbán Viktor konvoja

mfor.hu

A kormányfő zalaegerszegi programja közben csúszott meg egy autó.

A kormányfő személyi védelméért felelős Terrorelhárítási Központ (TEK) közleményben tudatta, hogy feladatteljesítés közben balesetet szenvedett egyik járműve, amelyik Orbán Viktor miniszterelnök zalaegerszegi programján teljesített szolgálatot. Az eddig rendelkezésre álló információk szerint a nedves útburkolaton megcsúszott és egy fának csapódott. A gépjármű négy sérültjét kórházba vitték. A balesetben más gépjármű nem volt érintett.

A Zaol.hu helyi hírportál beszámolt egy balesetről Alsóerdőnél, Zalaegerszeg határánál, ahol egy jármű az útról letérve fának ütközött. Azonnal próbáltak a helyszínre jutni, de addigra már mindkét irányból lezárták az utat, elterelték a forgalmat az érintett szakaszról, ahonnan egy mentőautó szirénázva tartott a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház irányába.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Pintér Sándor jogszabállyal korlátozná a drogok emlegetését „művekben”

Pintér Sándor jogszabállyal korlátozná a drogok emlegetését „művekben”

A belügyminiszter a Parlament Kulturális Bizottságában beszélt erről.

Újbuda trükkös módszerrel tiltja a közterületi politikai hirdetéseket

Újbuda trükkös módszerrel szorítja vissza a közterületi politikai hirdetéseket

Újbuda Önkormányzata a novemberi képviselő-testületi ülésén elfogadta azt a rendeletmódosítást, amely azt célozza, hogy minél kevesebb politikai hirdetés jelenjen meg a kerület utcáin, különösen olyan helyeken, ahol gyerekek mindennap találkoznak a kihelyezett plakátokkal.

Mínusz 37 milliárd forinttal zárhatja az évet a Fővárosi Önkormányzat

Mínusz 37 milliárd forinttal zárhatja az évet a Fővárosi Önkormányzat

Mínuszos számlával zárhatja az évet Budapest, ez azonban törvénytelen. Más megoldás viszont nem látszik, mert a kormány hónapok óta nem áll szóba a Fővárosi Önkormányzattal. Hiába a jogi győzelem, a kormány nem akar pénzt utalni a fővárosnak, a szakszervezetek aggódnak.

Magyar Péter: Varga Mihály nem hódolt be a maffiafőnöknek

Magyar Péter: Varga Mihály nem hódolt be a maffiafőnöknek

A jegybank szerint Magyar Péter ártatlan.

Orbán Viktor

Osztrák köztelevízió: véget érhet az Orbán-korszak Magyarországon

Az osztrák köztelevízió (ORF) híradója, a Zeit im Bild (ZIB) szerint Magyar Péter gyakorlatilag minden közvélemény-kutatásban „egészen egyértelműen vezet”, Orbán Viktor miniszterelnök korszaka a jövő tavaszi választásokkal „véget érhet”. 

Nagy meglepetéseket hozott a Tisza jelöltállító szavazása

Nagy meglepetéseket hozott a Tisza jelöltállító szavazása

Inkább a helyi jelöltek nyertek.

Fontos választási bejelentést tett Magyar Péter

Fontos választási bejelentést tett Magyar Péter

Megvannak a Tisza előválasztáson továbbjutó jelölt-jelöltjei.

Fontos választási bejelentést tett Orbán Viktor

Megvannak a Fidesz képviselőjelöltjei.

Futball klubigazgató lett az államtitkár fia

Tállai András agrárminisztériumi államtitkár fiát nevezték ki a mezőkövesdi focicsapat klubigazgatójának.

Ekkor ismerhetjük meg a Tisza Párt első körös jelöltjeit

Ekkor tudhatjuk meg, kik jutottak tovább a Tisza Párt jelöltállításának második körébe.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei


Teljes lett az NFC-érintésmentes fizetési paletta.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168