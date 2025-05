Baljós német könyv jelent meg az Orbán-rendszerről: „El fogjuk foglalni Európát”

A Frankfurter Rundschau Petra Thorbrietz újságíró új könyvét mutatja be, amelynek címe „Wir werden Europa erobern!” (magyarul: „El fogjuk foglalni Európát!”) és az Orbán-rendszert mutatja be, erőteljesen figyelmeztetve az öreg kontinenst. A szerző negyven éve házasságban él egy magyar férfival, így nem csak külső szemszögből vizsgálja Orbán Viktor hatalomgyakorlását. A kötetben megszólalnak ellenzéki politikusok, újságírók és Orbán-szimpatizánsok is.

A lap szerint a következtetés egyértelmű: Európának most kell elemeznie Magyarország esetét, és konzekvenciákat levonnia – mielőtt az EU belső ellenségei miatt összeomlik.

A kötet felidézi, hogy Orbán politikai pályafutását liberálisként kezdte, 1989-ben Nagy Imre újratemetésén a szovjet csapatok kivonását követelte. Nem sokkal később megalapította a Fideszt, amely akkor még liberális párt volt. Thorbrietz Szelényi Zsuzsanna volt fideszes politikust idézte, aki szerint Orbán azért váltott oldalt

„mert különben osztoznia kellett volna a hatalmon más liberális erőkkel”.

Ami ezután következett, azt a könyv 350 oldalon át magyarázza. Egyrészt Orbán politikájának táptalaját mutatja be: a Varsói Szerződés összeomlása utáni gazdasági „kiárusítást”, valamint a mélyen gyökerező nemzeti szemléletet, amelyet a szerző a Frankfurter Rundschau szerint értékítélet nélkül ír le. Más a szabadság jelentése is: „Közép- és Kelet-Európában, ahol évszázadokon át újra és újra idegen megszállók jöttek, a szabadság elsősorban függetlenséget jelent. Ez óriási különbség.” Orbán rendre Magyarország „szuverenitását” hangsúlyozza.

Másrészt a könyv bemutatja Orbán hatalombiztosító eszköztárát és az Európai Unió szerepét is. Surányi György volt jegybankelnök szerint Magyarország 2007 óta 55 milliárd eurót kapott az EU-tól, „ez annyi, mint a teljes Marshall-terv nyugati kerete volt”. Ennek ellenére a magyar régiók változatlanul szegények.

„A pénzügyi támogatások célja a demokrácia fejlesztése lett volna. Ehelyett Magyarországon valami olyasmit tápláltak, ami csak a demokrácia álarcát viseli.”

Thorbrietz szerint az Európai Bizottság mindezek ellenére újra és újra vonakodik fellépni. Talán azért, mert „például a német autóiparnak – a Daimler, az Audi vagy a BMW révén – érdekeltségei vannak az országban”.

A szerző arra is kitér, hogy magyar kormány szorosan tartja a markában a médiát, az ellenfelek és rendszerkritikusok elleni „szennykampányok” a mindennapok részei. A szerző Hadházy Ákos, Zugló független országgyűlési képviselőjének felmérésére hivatkozik, amely szerint 2023 nyarán az ellenzék csupán a televíziós műsoridő négy százalékát kapta, miközben a rágalmazás tizenkét százalékot tett ki. A választási kampányhirdetésekhez szükséges felület vagy műsoridő megvásárlása pedig mára szinte lehetetlenné vált.

A lap úgy fogalmaz: nem tűnik valószínűtlennek az sem, hogy más jobboldali, populista és korlátozott demokráciában érdekelt vezetők is „tanulnak” Orbántól. Magyar „szakértők” részt vettek a „Project 2025” kidolgozásában, amely stratégiai alapot kínál a Trump-adminisztrációnak. A szlovák Robert Fico is szívesen nyúl az illiberális eszköztárhoz. A jobboldali „zarándokhelynek” számító Budapesten pedig ismét megrendezik a CPAC-et (ez a Konzervatív Politikai Akció Konferencia angol rövidítése – a szerk.), ahová rendszeresen ellátogatnak olyan szereplők, mint a holland populista Geert Wilders – akinek magyar felesége van.

A könyv szerint Magyarország az EU-n belül orosz érdekek célpontja lehet. Hegedüs Dániel, a German Marshall Fund munkatársa így fogalmaz: „Ami itt történik, nem vírus, hanem rendszer. Ez egy információs átadási struktúra.” Thorbrietz úgy látja, a 2009-es szentpétervári látogatás jelentett fordulópontot Orbán Moszkva felé fordulásában.

A könyv végén Thorbrietz tízpontos javaslatot fogalmaz meg az orbáni modell másolásának megakadályozására.

„Csodálatos érzés volt, amikor Európa kibővült, és a Kelet megnyílt, egészen új világokkal” – emlékezik Thorbrietz a vasfüggöny lehullására. „Amikor Magyarország visszatért Európába. Nem szabadna elengednünk. De lehet, hogy mégis meg kell tennünk.”

A kiadó szerint Petra Thorbrietz díjnyertes újságíró és sikeres szerző, aki szabadúszó publicistaként él Münchenben, Bécsben és Budapesten. Korábban a Die Woche tudomány és társadalom rovatának vezetője volt, és írt egyebek mellett a Geo, a Stern és a Focus számára is.