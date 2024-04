Balog Zoltán egyre nagyobb bajban - eljárás is indult ellene

A kegyelmi botrányban döntő, de máig sem teljesen tisztázott szerepet játszó egykori miniszter, Balog Zoltán ugyan az ügy hatására végül lemondott a Magyarországi Református Egyház vezetéséről, de a Dunamelléki Egyházkerület püspökeként maradt a helyén, noha többen is követelték lemondását, 130 református értelmiségi például nyilatkozatban szólította fel távozásra.

Ez a célja annak a beadványnak is, amelyet a Református Egyház tíz tagja nyújtott be az egyház zsinati bíróságának. A benyújtok szerint Balog több ponton is megsértette a zsinati törvényeket, és ennek értelmében fel kéne menteni pozíciójából. Mint az az RTL Híradójának riportjából kiderült, a folyamat immár hivatalosan is elindult, a beadványt eljuttatták a megfelelő helyre.

Kérdés viszont, hogy mi lesz az eljárás sorsa. Az RTL Híradójának nyilatkozó egyik aláíró, Kónya Levente szerint elképzelhető, hogy az egyház vezetése kivárásra fog játszani az ügyben: