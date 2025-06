Baranyi Krisztina borítana: morzsák jutnak Budapestnek

Korábban több tender is eredménytelenül zárult vagy el sem indult. Baranyi most nem új pályázatot, hanem a teljes reklámtevékenység házon belüli átszervezését javasolja. A Népszava szerint a jelenlegi szerződések többsége régi, alacsony hozamú, és a főváros csak nehezen tud változtatni rajtuk.

Pont jókor szálltak be az útdíjas bizniszbe.

A BKV a Peron Reklám Kft.-vel 1999-ben kötött megállapodást, nem sokkal azután, hogy az Esma Spanyol–Magyar Kft. megszerezte a többségi tulajdonát. Azóta a tulajdonosi körben megfordult Garancsi István és a Publimont is, amely jelenleg a Mészáros Lőrinchez köthető Prime magántőkealap érdekeltsége. A metrókocsik belső hirdetéseit kizárólag a Promix hasznosítja.

A BKV 2025-re 1,02 milliárd forint reklámbevétellel számol, ami alig 33 millió forinttal több a tavalyi 987 milliónál – írja a Népszava . Ez akkor is szerény növekmény, ha a 2023-as 784 millióhoz képest a tavalyi év ugrásszerű javulást hozott. A fővárosi közlekedési cég reklámfelületeinek hasznosítása évek óta alacsony hozamú, miközben a hirdetési felületek több mint 12 ezer négyzetmétert tesznek ki.

