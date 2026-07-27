Bárki elmondhatja a véleményét arról, hogyan válasszák meg Polt Péter majdani utódját

A 24.hu vette észre, hogy társadalmi egyeztetésre bocsátotta hétfőn az Igazságügyi Minisztérium az Alkotmánybíróság működését érintő törvénytervezetet. A dokumentumokat augusztus 4-éig lehet véleményezni.

A tervezet legfontosabb része az Alkotmánybíróság elnökének megválasztását szabályozza. Arról már a júliusban hatályba lépett tizenhetedik Alaptörvény-módosítás döntött, hogy a testület vezetőjét a jövőben ne az Országgyűlés, hanem ismét maguk az alkotmánybírák válasszák meg. A most közzétett normaszöveg ennek az eljárását dolgozza ki.

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A pályázati felhívást a testület három legidősebb tagja készítené el. Az elnöki posztra kizárólag hivatalban lévő alkotmánybíró jelentkezhetne, írásos pályázatát lezárt borítékban kellene eljuttatnia a főtitkárhoz.

Bár a kormány nyilvános pályázati eljárásról ír, a normaszöveg alapján maga a felhívás lenne nyilvános: a beérkezett pályázatokat az Alkotmánybíróság tagjai tekinthetnék meg. Arról nem rendelkezik a tervezet, hogy a jelentkezők anyagait a szélesebb nyilvánosság is megismerhetné.

Az elnököt három évre választaná meg a teljes ülés. A győzelemhez az összes hivatalban lévő alkotmánybíró több mint felének szavazata kellene. Ha az első fordulóban senki nem szerezne többséget, a két legtöbb szavazatot kapott jelölt között legfeljebb három további fordulót tartanának. Eredménytelen választás esetén új pályázatot kellene kiírni. Az első ilyen pályázati eljárás szeptember 1-je után indulhatna el.

A portál emlékeztetett, az időzítés azért fontos, mert az Alaptörvény tizenhetedik módosítása alapján szeptember 1-jén megszűnik a hetvenedik életévét betöltött alkotmánybírák mandátuma. Polt Péter jelenlegi elnök mellett Haszonicsné Ádám Máriának, Juhász Miklósnak és Lomnici Zoltánnak is távoznia kell a testületből.