Bátonyterenye ismét a bírósághoz fordul az akkufeldolgozó ellen

A SungEel Hitech Hungary Kft. bátonyterenyei akkufeldolgozójában az elmúlt években többször történtek súlyos esetek, a hatóságok mégis bizalmat szavaztak a dél-koreai cégnek, amely az üzemében 27400 tonnára emelné a feldolgozandó selejtes akkuk mennyiségét – foglalja össze a Telex.

Bár tavaly augusztusban megsemmisítették a bátonyterenyei akkufeldolgozó bővítési engedélyét, pár hónappal később, a megismételt eljárásban újra engedélyezték a kapacitásbővítést, ami ellen a bátonyterenyei polgármester ismét fellebbezett. A másodfokon eljáró hatóság, az Energiaügyi Minisztérium Környezetvédelemért Felelős Helyettes Államtitkársága viszont úgy határozott február végén, hogy kiegészítésekkel és módosításokkal helybenhagyja az engedélyt.

A bátonyterenyei önkormányzat ezúttal azért fordult bírósághoz, hogy kérje az engedély megsemmisítését. A keresetlevélről szóló értesítést az önkormányzat a Facebook-oldalán is közzétette –írja az Átlátszó.