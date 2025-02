Bayer Zsolt amerikai pénzből lobbizott?

Kapcsolódó cikk Most már biztos, hogy olyan tüntetés jön, amilyen még nem volt Magyarországon Bayer Zsolt írása kiverte a biztosítékot.

Rácz azt írja, nem csoda, hogy a jelentős nyugati hadiipari vállalatok is igyekeztek megragadni a lehetőséget – ennek része lehetett a Bayer által leírt, Lockheed-Martin által adott megbízás is.

„Segítek a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak I. rész” felvezetéssel közzétett posztban a publicista egyik 2014-es cikkére hivatkozik, amelyben Bayer maga számol be arról, hogy 1995-ben húszezer dollárt kapott a Lockheed-Martin amerikai repülőgép- és fegyvergyártó cégtől.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!