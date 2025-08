Beállt az út Hatvanpuszta felé – kezdődik a Hadházy Ákos szervezte tüntetés

„Dolgunk van itt, el kell döntenünk, hogy ez egy mezőgazdasági terület, vagy pedig egy luxuskastély” – ezzel indokolja Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő, hogy szombaton délután négy órára tüntetést szervezett Hatvanpusztára, az Orbán család birtokának bejáratához – számol be róla a Telex.

A birtok kerítése mellett létrákat állítottak fel, onnan néznek be.

A 444 helyszínre tartó munkatársa szerint Hatvanpusztától kb. 2 kilométerre áll a kocsisor Etyek felől, rendőrségi kisbuszt és út mentén álló rendőröket is látott. Egy ponttól munkatársunkat sem engedték tovább autóval, így gyalog tart a helyszínre. Útközben több helyről hallotta fel-felcsendülni a „mocskos Fidesz” rigmust.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!