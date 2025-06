Beazonosították Lázár János egyik festményét – meglepő eredménnyel

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

„Mindenek előtt jelzem, hogy a megkeresésében érintett festmények beazonosítása pontatlan. Azok közül a képek közül, amelyeket jól azonosított be, van, amelyik már nincsen a tulajdonomban. A felsorolt alkotások becsült értékerosszindulatúan túlárazott. A tulajdonomban lévő festmények egyike sem védett alkotás. A vásárlások idejében érvényes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségemnek, szabályszerűen eleget tettem. Végezetül tájékoztatom, hogy jó ideje nem vásároltam képet”

A 24.hu azonban most egy újabb képet fedezett fel Lázár János 2023-as karácsonyi videójában. Az alkotás feltehetően Vaszary János egy 1930-as években készült, Tanulmány B.D. Úrhölgy Képmásához címen ismert festménye. A képről korábban csak annyit lehetett tudni, hogy 1978-ban Kovács Dezső ismert műgyűjtő tulajdonában volt. Arról nincs információ, hogy miként kerülhetett Lázár Jánoshoz.

Az elmúlt hetekben a kormányközeli „luxizást” elítélő nyilatkozataival is a hírekbe kerülő Lázár János építési és közlekedési miniszter közösségi médiás megjelenéseiben már eddig is több értékes műkincset azonosítottak.

