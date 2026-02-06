3p
Közélet Magyar Péter Varga Judit Tisza Párt

Bedőlt Vogel Evelin új üzleti vállalkozása?

Kormos Olga
Kormos Olga

Kényszertörlési eljárás indult Magyar Péter ex-barátnője, Vogel Evelin tavaly alapított cége ellen. De még fellebbezhet.

2025 márciusában új céget jegyeztetett be Larcane Art Bar Kft. néven Vogel Evelin. Magyar Péter korábbi barátnője résztulajdonosa és ügyvezetője is a vállalkozásnak, melynek fő tevékenysége az italszolgáltatás.

Lehet azonban, hogy múlt időt kell alkalmazni, ugyanis az Opten nyilvános adatai szerint a cég máris „Hivatalból törlési eljárás alatt áll”.

A döntést 2025. december 11-én hozta meg a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, és arra kötelezte a bíróság a céget, hogy a végzés jogerőre emelkedésétől számított 60 napon belül fizessen a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak 100 ezer forint illetéket. Ez ellen lehet még fellebbezni, aminek plusz 30 ezer forint a díja.

Az Optenben feltüntetett indoklás szerint a NAV 2025. november 25-én értesítette a Cégbíróságot, hogy törölte a cég adószámát és kezdeményezte a megszüntetését. Az adóhatóság eljárására az adott okot, hogy a társaság nem rendelkezik hivatalos elektronikus elérhetőséggel (cégkapuval).

Vogel Evelin teljesen eltűnt a közéletből
Vogel Evelin teljesen eltűnt a közéletből
Fotó: Youtube

Vogel Evelin a Magyar Péterrel közös története után körülbelül a cég indulása idején, 2025 áprilisában tűnt fel ismét egy Tiszántúl, avagy öntsünk tiszta vizet a pohárba című Youtube-videóban. Ebben a visszatéréséről beszélt, ám azóta nemigen hallani felőle.

Vogel Evelinnek korábban lakberendezési cégben volt érdekeltsége, de 2024 áprilisában testvéreire hagyta a vállalkozását. A tavaly alapított új vállalkozásnak Vogel mellett egyébként az ugyancsak 35 éves Vorobjova Arina is tulajdonosa. A Budapesten élő, ukrán származású nő a LinkedIn-oldala szerint szabadúszó modellként dolgozik, korábban tevékenykedett Oroszországban és az Egyesült Arab Emirátusokban is – erről a hvg.hu írt korábban.

Vogel Evelin még Magyar Péter barátnőjeként vett részt a Tisza Párt létrehozásában. Utóbb azonban olyan hangfelvételek szivárogtak ki Magyarról, melyeket ő készített – állítólag nem a saját ötlete alapján. Egy hangfelvétel tanúsága szerint szeretett volna pénzt kapni azért, hogy békességben hagyja ott a Tiszát. Egy interjúban hosszan beszél az egész történetről. 

Magyar Péter tavaly március közepén tanúskodott abban a zsarolási ügyben, amelyet maga a politikus kezdeményezett volt barátnője ellen. Akkor csak őt hallgatták ki sértettként.

Vogel korábban dolgozott az államigazgatásban, először a Honvédelmi Minisztériumban volt asszisztens, majd a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Zrt.-nél kereskedelmi szakértő. 

2024 novemberében Magyar Péter azt mondta, hogy a két, általa korábban ismert nő (Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter és Vogel Evelin) Vertán Györgytől kap „havi apanázst”. Vogel Evelinnek ugyanis ideiglenesen egy lakást biztosított Vertán egyik cége az Alkotmány utca 10.-ben – amit mind Vertán, mind Vogel beismert. 

Varga Judit pedig szintén megerősítette, hogy 2024. szeptember 1. óta részmunkaidőben nemzetközi üzletfejlesztési tanácsadóként dolgozik Vertán György cégénél, a 2025 október 1-jétől kft.-ből átalakult Tigra Zrt.-ben.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Karácsony Gergely szerint egy nap alatt megbukott a kormány jogtipró rendelete

Karácsony Gergely szerint egy nap alatt megbukott a kormány jogtipró rendelete

A főpolgármester a szolidaritási hozzájárulás kapcsán született keddi kormányrendelet nevezte így. 

Szigetszentmiklóson tovább küzdenek a szolidaritási adó ügyében

Szigetszentmiklóson tovább küzdenek a szolidaritási adó ügyében

Nem szüntették meg a szolidaritási hozzájárulás miatt indult pert Szigetszentmiklóson.

Áttörte a kormánypárti buborékot Lázár János – csak nem a jó irányban

Áttörte a kormánypárti buborékot Lázár János – csak nem a jó irányban

Széles körhöz eljutottak a szavai.

Beelőzte Magyar Péter Orbán Viktort, de van egy kis csavar

Beelőzte Magyar Péter Orbán Viktort, de van egy kis csavar

Ki az alkalmasabb kormányfőnek?

Nem rengették meg a Fidesz táborát Lázár János vécépucolós mondatai

Nem rengették meg a Fidesz táborát Lázár János vécépucolós mondatai

Felmérés készült a hatásokról.

Egyelőre nem találni az MSZP-t az induló pártok között

Eddig 12 pártot vettek nyilvántartásba a 2026-os választásokra, de az MSZP nincs köztük.

Orbán Viktor kiutasításokról döntött

A kényszersorozáson részt vett ukrán személyeket érinti. 

Elszakadt a cérna Karácsony Gergelynél: az Európai Bizottsághoz fordul

A kormány nem helyezheti a jog fölé magát – véli a főpolgármester. 

Ítéletet hirdettek Maja T. ügyében

Nyolc év fegyházra ítélték. 

Megvan Magyar Péter évértékelőjének időpontja is

A Tisza Párt elnöke Facebook-oldalán jelentette be. 

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168