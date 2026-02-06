Bedőlt Vogel Evelin új üzleti vállalkozása?

2025 márciusában új céget jegyeztetett be Larcane Art Bar Kft. néven Vogel Evelin. Magyar Péter korábbi barátnője résztulajdonosa és ügyvezetője is a vállalkozásnak, melynek fő tevékenysége az italszolgáltatás.

Lehet azonban, hogy múlt időt kell alkalmazni, ugyanis az Opten nyilvános adatai szerint a cég máris „Hivatalból törlési eljárás alatt áll”.

A döntést 2025. december 11-én hozta meg a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, és arra kötelezte a bíróság a céget, hogy a végzés jogerőre emelkedésétől számított 60 napon belül fizessen a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak 100 ezer forint illetéket. Ez ellen lehet még fellebbezni, aminek plusz 30 ezer forint a díja.

Az Optenben feltüntetett indoklás szerint a NAV 2025. november 25-én értesítette a Cégbíróságot, hogy törölte a cég adószámát és kezdeményezte a megszüntetését. Az adóhatóság eljárására az adott okot, hogy a társaság nem rendelkezik hivatalos elektronikus elérhetőséggel (cégkapuval).

Vogel Evelin teljesen eltűnt a közéletből

Vogel Evelin a Magyar Péterrel közös története után körülbelül a cég indulása idején, 2025 áprilisában tűnt fel ismét egy Tiszántúl, avagy öntsünk tiszta vizet a pohárba című Youtube-videóban. Ebben a visszatéréséről beszélt, ám azóta nemigen hallani felőle.

Vogel Evelinnek korábban lakberendezési cégben volt érdekeltsége, de 2024 áprilisában testvéreire hagyta a vállalkozását. A tavaly alapított új vállalkozásnak Vogel mellett egyébként az ugyancsak 35 éves Vorobjova Arina is tulajdonosa. A Budapesten élő, ukrán származású nő a LinkedIn-oldala szerint szabadúszó modellként dolgozik, korábban tevékenykedett Oroszországban és az Egyesült Arab Emirátusokban is – erről a hvg.hu írt korábban.

Vogel Evelin még Magyar Péter barátnőjeként vett részt a Tisza Párt létrehozásában. Utóbb azonban olyan hangfelvételek szivárogtak ki Magyarról, melyeket ő készített – állítólag nem a saját ötlete alapján. Egy hangfelvétel tanúsága szerint szeretett volna pénzt kapni azért, hogy békességben hagyja ott a Tiszát. Egy interjúban hosszan beszél az egész történetről.

Magyar Péter tavaly március közepén tanúskodott abban a zsarolási ügyben, amelyet maga a politikus kezdeményezett volt barátnője ellen. Akkor csak őt hallgatták ki sértettként.

Vogel korábban dolgozott az államigazgatásban, először a Honvédelmi Minisztériumban volt asszisztens, majd a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Zrt.-nél kereskedelmi szakértő.

2024 novemberében Magyar Péter azt mondta, hogy a két, általa korábban ismert nő (Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter és Vogel Evelin) Vertán Györgytől kap „havi apanázst”. Vogel Evelinnek ugyanis ideiglenesen egy lakást biztosított Vertán egyik cége az Alkotmány utca 10.-ben – amit mind Vertán, mind Vogel beismert.

Varga Judit pedig szintén megerősítette, hogy 2024. szeptember 1. óta részmunkaidőben nemzetközi üzletfejlesztési tanácsadóként dolgozik Vertán György cégénél, a 2025 október 1-jétől kft.-ből átalakult Tigra Zrt.-ben.