Beelőzte Magyar Péter Orbán Viktort, de van egy kis csavar

A Medián a HVG megbízásából november után újra felmérte, kit tartanak alkalmasabbnak az emberek miniszterelnöknek.

Magyar Péterről a szavazókorú népesség 54, míg Orbán Viktorról csak 46 százalék gondolja, hogy alkalmas a posztra.

Azonban nagy különbség van abban, hogy mennyien tartják „teljesen alkalmasnak” a két politikust miniszterelnöknek. Magyar esetében ez csupán 16, míg Orbán esetében 31 százalék.

Az előző, novemberi felmérésben fej fej mellett állt a két miniszterelnök-jelölt, mindkettőjüket 48 százalék tartotta alkalmasnak, de a jelenlegi kormányfő esetében ekkor is jelentősen többen voltak az alkalmasságában teljesen megbízók.

Az alkalmasság mértékében való eltérés elsősorban a saját táborok hozzáállásából adódik. Mind a tiszások, mind a fideszesek közel 100 százaléka alkalmasnak tartja a saját miniszterelnök-jelöltjét, és elhanyagolható számban tartják alkalmasnak a másik pártét, azonban a Fidesz szavazóinak sokkal nagyobb része, 81 százaléka bízik „teljes mértékben” Orbán rátermettségében. Magyar esetében a Tisza-szavazóknak csak 34 százaléka gondolja teljesen alkalmasnak a posztra a pártelnököt.

November óta ráadásul 10 százalékponttal kevesebben lettek azok a tiszások, akik teljesen alkalmasnak tartják Magyart, és 11 százalékponttal többen csak inkább alkalmasnak vélik. A kisebb pártok szavazóinak körében viszont jelentőset javított Magyar Péter: míg novemberben még 51-31-re vezetett előtte ebben a körben az alkalmassági versenyben Orbán Viktor, mostanra 44-42 százalékra módosult az állás.