Beérkeztek a Rákosrendező pályázat tervei

„Ez nem technikai részletkérdés, hanem valódi döntési pont. Kevesek magánérdeke helyett Budapest jövőjét szolgálja ez a terület: azért vásároltuk meg ezt a területet, hogy ott ne luxusfelhőkarcolók, hanem 21. századi városrész épüljön sok zölddel, emberi léptékkel, jó közösségi közlekedéssel és sok új lakással. Olyan lakásokkal, amelyek enyhítik Budapest lakhatási válságát, nem pedig tovább mélyítik azt” – írja Karácsony Gergely főpolgármester Facebook posztjában.

„A tervek értékelése a következő hetekben zajlik, teljes anonimitás mellett. A döntést hazai és nemzetközi szakemberekből álló zsűri hozza meg, kizárólag szakmai alapon. Március végén minden pályamű nyilvános lesz, és mindenki láthatja majd: mi a különbség az emberi léptékű, zöld városfejlesztés és a magánérdekek »mini-Dubaj« típusú kiszolgálása között.”

„Budapest aranytartalékát nem hagyjuk elherdálni” – ígéri a főpolgármester.

Hosszútávú projekt – addig is ötleteket várnak

„Rákosrendező megújítása hosszú távú projekt, de addig sem marad kihasználatlanul a terület. Várjuk mindazok jelentkezését, akik szívesen részt vennének az ötletelésben, tervezésben vagy megvalósításban” – írja Karácsony Gergely.

A részletek és a jelentkezés módja az alábbi linken érhető el.

„Ha van elképzelésed, tapasztalatod, vagy egyszerűen fontos számodra, mi történik Rákosrendezővel a következő években, érdemes bekapcsolódni” – teszi hozzá.