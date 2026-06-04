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Közélet árrésstop Forint Internetes kereskedés, e-kereskedelem Kiskereskedelem Üzemanyagok Erste Bank Gránit Alapkezelő ING Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Virovácz Péter

Beesett a ruhaboltok forgalma, lecsengett a benzinpánik

Vámosi Ágoston
Vámosi Ágoston

Korábban nyolc egymást követő hónapban bővült a magyar kiskereskedelmi forgalom havi szinten, ez a sorozat szakadt meg áprilisban. Különösen a ruhaüzletek forgalma és az üzemanyag-fogyasztás esett vissza márciushoz képest, a legtöbben még nem pótolták a korábban elmaradt vásárlásokat. A benzinkutakon májusban is mérséklődhetett a forgalom, ami az egész kiskereskedelmi adatra negatív hatást gyakorolhat.

Áprilisban 1,2 százalékkal esett vissza a magyar kiskereskedelmi szektor forgalma havi alapon, ezzel megtört egy nyolc hónapja tartó növekedési trend. 2024 januárja óta csak egyszer, tavaly márciusban fordult elő ennél nagyobb (1,4 százalékos) havi alapú csökkenés. 

„Az idei év második negyedévének első reálgazdasági adata negatív meglepetést hozott. Az éves bázisú adatokat tekintve a márciusi kiugró érték után erős konszolidáció érkezett áprilisban, mivel 3,6 százalékos volt a (kiigazított) bővülés” – mondta Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza az éves alapú változásról. 

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Az elemző szerint azonban ez nem ad okot komolyabb aggodalomra. Az áprilisi forgalom például 6,1 százalékkal haladta meg a 2021. évi havi átlagot, Virovácz szerint pedig szinte biztos, hogy a márciusi adat volt az egyszeri kiugró teljesítmény, az április csak a tartósabb trendhez való korrekciót jelenti.

Az élelmiszerüzletek forgalma havi alapon jelentősen bővült, vélhetően a húsvét előtti bevásárlások hatására. A gyengébb teljesítmény a nem élelmiszer jellegű üzletekhez köthető: ebben a szegmensben a havi forgalomcsökkenés volumene 1,8 százalékot tett ki. Az ilyen üzletekben utoljára három éve, 2023 áprilisában volt hasonló mértékű csökkenés havi alapon.

„Különösen szembeötlő a ruházati üzleteknél látott bő 7 százalékos havi alapú (!) zuhanás.

Jelentősen csökkent a csomagküldő és internetes értékesítés is, vagyis továbbra is jelentős volatilitás jellemzi ezt a kiskereskedelmi szegmenst” – mondta Virovácz. Utóbbi kategóriánál a januári, 14,3 százalékos éves növekedés után valóban visszaesésnek tekinthető az áprilisi 2,7 százalékos adat.

Az üzemanyag-forgalom az előző hónaphoz képest 5,5 százalékkal zuhant, de még mindig rendkívül magasnak tekinthető. A védett ár következtében továbbra is kiemelkedően magas hazánkban az üzemanyag-fogyasztás, amit jól tükröz az üzemanyag-tartalékok gyors apadása.

Az 5,5 százalékos visszaesés mellett is kiemelkedő az üzemanyag-fogyasztás
Az 5,5 százalékos visszaesés mellett is kiemelkedő az üzemanyag-fogyasztás
Fotó: Klasszis Média / Gáspár András

A historikus csúcsok közelében lévő fogyasztói bizalom, a továbbra is alacsony inflációs környezet és az erőteljes bérnövekedés kedvező alapot ad a kiskereskedelmi szektor – és így a fogyasztás – tartós növekedésének. Az ING Banknál 5–5,5 százalék körüli bővülésre számítanak idén a kiskereskedelemben, tehát 2026-ban is a fogyasztás lesz a magyar gazdaság legfőbb húzóereje.

Elmaradt az áprilisi benzinpánik

„Áprilisban folytatódott a kiskereskedelmi forgalom bővülése, a havi dinamika ugyanakkor megtört, amelyben az üzemanyag-pánikvásárlások kifutása játszott jelentős szerepet” – mondta Molnár Dániel, az MGFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője. Jelentős és váratlan lassulásnak, illetve negatív meglepetésnek nevezte a nem élelmiszer jellegű üzletek áprilisi forgalmát, a 2,6 százalékos éves növekedés ugyanis tavaly február óta a leglassabb ütem.

„Kiemelendő, hogy a fékeződés és a havi alapú csökkenés nem egy-egy bolttípushoz kötődött, az iparcikk jellegű vegyes, a ruházati cikkek, a számítástechnika és egyéb iparcikk üzletek, valamint az internetes kereskedelem is gyengébb teljesítményt nyújtott áprilisban” – tette hozzá.

Havi összevetésben 5,5 százalékkal zsugorodott a gépjármű-üzemanyagforgalom, ami jobban értelmezhetővé teszi a 9,1 százalékos éves bővülést. Még az áprilisi forgalmat is jellemezte a pánikvásárlás, azonban annak intenzitása már alább hagyott.

„Ez előrevetíti, hogy májusban is mérséklődhet még a forgalom a bázishatások miatt, ami a kiskereskedelem egészére negatív hatást gyakorolhat”

– mondta Molnár.

Az árrésstop kivezetésére egyelőre nincs kijelölt céldátum, de az a forgalomban változást hozhat majd
Az árrésstop kivezetésére egyelőre nincs kijelölt céldátum, de az a forgalomban változást hozhat majd
Fotó: Klasszis Média

Az elemző az árszabályozások (védett üzemanyagárak, árrésstop) jövőjében, valamint az iráni háború energiapiaci hatásának begyűrűzése révén fokozódó inflációs folyamatokban látja a legnagyobb kockázatokat.

Áprilisban még halasztgattuk a vásárlást

Nem teljesen, de nagyobb részt már kifutottak a választásokhoz kapcsolódó juttatások hatásai áprilisra a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza, Regős Gábor szerint. A márciusi, kiugróan magas szint után ezért nem tartja meglepőnek a havi alapú mérséklődést. 

Áprilisban is jelen volt még az üzemanyagok pánikvásárlása, de a márciusi 20,6 százalékos éves alapú növekedés 9,1 százalékra szelídült. Ezen kívül utoljára az előző benzinárstop idején, 2022 novemberében volt ennél nagyobb éves alapú emelkedés. „A jelentős növekedésben két tényező játszik szerepet: egyrészt az iráni háború és a Barátság kőolajvezeték kiesése miatti pánikreakció, másrészt pedig az, hogy a védett ár fenntartása miatt a legtöbb környező országhoz képest olcsóbb volt a hazai üzemanyag áprilisban, így jobban megérte itthon tankolni” – véli Regős.

A legnagyobb növekedésre a nem-élelmiszerek területén van mód – ezt azonban nem igazolja vissza az áprilisi 2,6 százalékos növekedés.

Az elemző szerint ez arra mutat rá, hogy itt a korábban elhalasztott vásárlásokat még messze nem pótolják a fogyasztók, talán inkább óvatosak.

Ebben szerepe lehetett az iráni háború miatti félelemnek, bizonytalanságnak.

Az olajpiac alakulása is befolyásolja az árakat és ezáltal a fogyasztási kedvet
Az olajpiac alakulása is befolyásolja az árakat és ezáltal a fogyasztási kedvet
Fotó: Mol

Változást év vége felé hozhat a nagyobbra várt infláció, kérdés persze, hogy addig hogyan alakul az iráni háború és az olajárak.

Regőshöz hasonlóan az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára, Kozák Tamás is egyértelműen a választások előtti jövedelemtranszferek eredményének tudja be a márciusi bővülést. Az inflációs folyamatokra azonban szerinte nincs hatása a gyorsan lecsengő trendnek. 

„Keresletoldali inflációs nyomás továbbra sem érzékelhető. Az Országos Kereskedelmi Szövetség úgy látja, hogy mindez kedvező helyzetet teremt az árrésstop kivezetésére,és a kiskereskedelmi különadó megszüntetésére, ami jórészt kompenzálná is az árréstop inflációnövelő hatását” – mondta Kozák.

Erős a forint, többet költünk belőle

Az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzője, Nyeste Orsolya is az üzemanyag-értékesítések jelentős volatilitásával magyarázza az áprilisi forgalomcsökkenést. Márciusban ugyanis még 1,9 százalékkal bővült a kiskereskedelmi forgalom a szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint.

„Míg márciusban a védett árak okozta felhalmozás miatt februárhoz képest jelentősen, 12,5 százalékkal nőtt a járműüzemanyag értékesítés volumene, áprilisban már 5,5 százalékkal esett vissza” – mondta Nyeste. Havi alapon ekkora visszaesésre 2024 januárja óta nem volt példa.

Az Erste Banknál úgy látják, a fogyasztók bizalmának javulását támogathatta a forint erősödése is. Az elmúlt hónapok visszafogottabb inflációja, a magas nominális bérkiáramlás és a választások előtti transzferek is segíthették a forgalom bővülését.

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