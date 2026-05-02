Befagyasztottak egy 11 milliárdos NER-vagyont az egyik bankban

Pár nappal a választás után arról írt a VSquare, hogy a NER kulcsszereplőihez tartozó oligarchák és a rezsim kiszolgálói lázas sietséggel próbálják külföldre menteni vagyonukat, még mielőtt a Magyar-kormány zárolhatná, lefoglalhatná vagy állami kézbe vehetné azt. A beszámoló szerint magánrepülőkkel viszik ki a készpénzt és más értékeket a Közel-Kelet különböző országaiba.

A rezsim egyik ismert embere már százmilliárd forintos nagyságrendben menekített vagy helyezett el vagyont Szaúd-Arábiában – írja a 24.hu.

Panyi Szabolcs most már arról ír, hogy azóta több banki és üzleti forrással beszélt, akik elmondása szerint ezeknek a próbálkozásoknak egy jelentős részét maguk a bankok állították meg. „Magyar Péter ugyanis nyilvánosan felszólította a hatóságokat és a bankokat a gyanús utalások leállítására, a külföldi tulajdonú magyarországi bankok pedig forrásaim szerint készségesen együttműködnek. Több bankról is kaptam olyan konkrét információkat, hogy aktívan blokkolják és jelentik a gyanús utalásokat a NAV pénzmosás elleni részlegének.”

Panyi információi szerint

az egyik külföldi tulajdonú magyar bank például befagyasztott mintegy 11 milliárd forintot (30 millió eurót), amely egy olyan ismert magyar cég számláin volt, mely vállalat az Orbán-rezsim médiaműveleteinek finanszírozásában vesz részt.

Egy másik, szintén külföldi tulajdonban lévő magyar bank egy másik forrás elmondása alapján minden, bizonyos értékhatár fölötti utalást leállított, mely utalások Szingapúrba, az Egyesült Arab Emírségekbe, Ománba, Bahreinbe, Szaúd-Arábiába, Uruguayba, Nicaraguába, Svájcba, illetve egy bécsi privátbankhoz mentek volna. Egyes utalássorozatok 10-20 millió dollár közötti összegűek voltak.

A kép ugyanakkor korántsem ennyire pozitív, a blokkolt összegek ugyanis csak töredékei a teljes, külföldre mozgatni kívánt vagyonnak. A külföldi bankok – írja Panyi – ugyan betömködhetnek néhány rést, melyen keresztül a vagyonok kifolynak, ám az igazán fontos pénzcsatornák máshol futnak.