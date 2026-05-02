Közélet

Befagyasztottak egy 11 milliárdos NER-vagyont az egyik bankban

A blokkolt összeg viszont csak töredékei a teljes, külföldre mozgatni kívánt vagyonnak.

Pár nappal a választás után arról írt a VSquare, hogy a NER kulcsszereplőihez tartozó oligarchák és a rezsim kiszolgálói lázas sietséggel próbálják külföldre menteni vagyonukat, még mielőtt a Magyar-kormány zárolhatná, lefoglalhatná vagy állami kézbe vehetné azt. A beszámoló szerint magánrepülőkkel viszik ki a készpénzt és más értékeket a Közel-Kelet különböző országaiba.

A rezsim egyik ismert embere már százmilliárd forintos nagyságrendben menekített vagy helyezett el vagyont Szaúd-Arábiában – írja a 24.hu.

Panyi Szabolcs most már arról ír, hogy azóta több banki és üzleti forrással beszélt, akik elmondása szerint ezeknek a próbálkozásoknak egy jelentős részét maguk a bankok állították meg. „Magyar Péter ugyanis nyilvánosan felszólította a hatóságokat és a bankokat a gyanús utalások leállítására, a külföldi tulajdonú magyarországi bankok pedig forrásaim szerint készségesen együttműködnek. Több bankról is kaptam olyan konkrét információkat, hogy aktívan blokkolják és jelentik a gyanús utalásokat a NAV pénzmosás elleni részlegének.”

Panyi információi szerint

  • az egyik külföldi tulajdonú magyar bank például befagyasztott mintegy 11 milliárd forintot (30 millió eurót), amely egy olyan ismert magyar cég számláin volt, mely vállalat az Orbán-rezsim médiaműveleteinek finanszírozásában vesz részt.
  • Egy másik, szintén külföldi tulajdonban lévő magyar bank egy másik forrás elmondása alapján minden, bizonyos értékhatár fölötti utalást leállított, mely utalások Szingapúrba, az Egyesült Arab Emírségekbe, Ománba, Bahreinbe, Szaúd-Arábiába, Uruguayba, Nicaraguába, Svájcba, illetve egy bécsi privátbankhoz mentek volna. Egyes utalássorozatok 10-20 millió dollár közötti összegűek voltak.

A kép ugyanakkor korántsem ennyire pozitív, a blokkolt összegek ugyanis csak töredékei a teljes, külföldre mozgatni kívánt vagyonnak. A külföldi bankok – írja Panyi – ugyan betömködhetnek néhány rést, melyen keresztül a vagyonok kifolynak, ám az igazán fontos pénzcsatornák máshol futnak.

Magyarország kormánya nem hajtja végre az Európai Unió Bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét az azzal kapcsolatos politikai, jogi és alkotmányos aggályokra tekintettel – áll Orbán Viktor miniszterelnök Sulyok Tamás államfőnek írt levelében, melyet Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter tett közzé a Facebook-oldalán szombaton.

Pontosan egy hét múlva, május 9-én tartja az alakuló ülését a rendszerváltó Országgyűlés, Magyar Péter a leendő miniszterelnök ismertette az aznapi programot.

A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére.

Huszonöt, lemondás miatt megüresedett országos listás mandátum kiadásáról döntött pénteki online ülésén a Nemzeti Választási Bizottság (NVB).

A '90-es rendszerváltás óta nem látott fejleményt hoz itt is Magyar Péter miniszterelnöksége?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy úgy tűnik, végre megtörik az a rendkívül rossz magyar szokás, hogy az újonnan hivatalba lépő kormányfő persona non gratának tartja a más pártot képviselő elődje általa jelölt jegybankelnököt. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Hamar összejött egy nagyobbacska összeg az autók értéke alapján.

A leendő miniszterelnöknek a húga és sógora is érintett.

Wáberer György nagy összegű támogatása került a középpontba.

Szerződések, bérjegyzékek. Azt ígérték mindent borítanak.

Az új hónap ismételten több újdonságot is tartogat: összegyűjtöttük, hogy pontosan mik ezek.

