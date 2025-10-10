Befolyásos üzletemberrel találkozott Magyar Péter

„Ma hosszan egyeztettem gazdasági és energetikai kérdésekben Kapitány Istvánnal, a valaha volt legmagasabbra jutó magyar üzletemberrel”, közölte a Tisza Párt elnöke Facebook oldalán.

Beugrott egy kávéra Magyar Péter

Fotó: Facebook/Magyar Péter

A találkozóról további részleteket nem közölt Magyar Péter, megemlítette ugyanakkor, hogy Kapitány István 37 éven keresztül dolgozott a Shellnél. Ezen belül tíz éven keresztül volt a világ egyik legnagyobb vállalatának globális alelnöke, és ezáltal a világ első számú mobilitási üzletágát irányította félmillió munkavállalóval és 85 országban több mint 45 ezer kereskedelmi egységgel.

Kapitány István jelenleg a Menedzserek Országos Szövetségének az elnöke.