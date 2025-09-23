Begyújtotta a rakétákat az X-Faktor, legyőzték Tóth Gabiékat

A hétköznapi felhozatalban ezúttal nem történt változás, a Nyerő páros celebjei az RTL-en csaptak össze, ez átlagosan a teljes lakosság körében 388 ezer nézőt érdekelt, míg a párhuzamosan futó Ázsia expressz 604 ezer nézőt vonzott a képernyők elé, ezzel mindkét vetélkedő-reality javítani tudott az előző héten elért eredményéhez képest.

A 18-59 évesek, kereskedelmi szempontból kiemelten fontos korcsoportjában is hasonlóan alakult az eredmény – azaz a TV2 javára billent a mérleg –, így a Nyerő páros által átlagosan elért 202 ezer fő és 15,2 százalékos közönségarány alulmaradt az Ázsia expressz 262 ezer nézőjével és 19,8 százalékos közönségarányával szemben

A műsorsáv második felében az RTL-en ezúttal is a Házasodna a gazda érkezett, a trashreality 354 ezres nézettséget hozott a teljes lakosság körében átlagosan, míg a párhuzamosan futó A kísértés 279 ezer nézőt vonzott.

Sportesemények

A héten sem unatkoztak a sportrajongók, az azerbajdzsáni Forma-1-es nagydíjon a négyszeres világbajnok Max Verstappen nyert egy fordulatos hétvége után, mindezt 381 ezren nézték a tévék képernyője előtt.

Két focimeccs is akadt a héten, amely befért a nézettségi toplistára, a magyar bajnoki keretében a Ferencváros a Diósgyőrrel találkozott, a 2-2-es döntetlent, ezt 171 ezren követték a készülékek előtt. Végül az angol bajnokságban egy átlagosan játszó Liverpool 2-1-es győzelmet aratott az Everton csapatával szemben, mindezt 132 ezren nézték.

Sikeres héten van túl az X-Faktor

Fotó: RTL Sajtóklub

Hétvégi nagy számok

Kiemelkedő sportesemény, vagy rendkívüli rendezvény hiányában a 38. hét legjelentősebb nézettségei a hétvége folyamán születtek.

Szombaton az X-Faktor több hét után megfordította a végeredményt, az RTL tehetségkutatója 624 ezer nézővel előzte meg a párhuzamosan futó, zsűrijében többek közt Tóth Gabit is felvonultató Megasztár által hozott 597 ezer nézőt. Az X-Faktor nagyot robbantott a 18-59 évesek korcsoportjában is, 361 ezres nézettségét, valamint 27,7 százalékos közönségarányával magasan a hét legjobbja lett.

Vasárnapra is jutott a szuperprodukciókból, az RTL-en a Sztárbox újabb celebbunyókat hozott, ami 463 ezer nézőt vonzott, az estét azonban kiütéssel nyerte a Sztárban sztár All Stars a maga 723 ezres nézettségével, amellyel az egész hét legnézettebb műsorának címét is megszerezte.

Így alakult a heti végeredmény

Az X-Faktor igazi igáslónak bizonyult az RTL számára, amely szinte egyedül gondoskodott arról, hogy a csatorna méretes számoknak örülhessen a héten. A hétköznapi fölény, valamint a Sztárban sztár All Stars ennek ellenére végül bebiztosította a TV2 győzelmét, így a kiemelt kereskedelmi korcsoportban a TV2 18,7 százalékos átlagos közönségaránnyal előzte meg az RTL 17,1 százalékát.