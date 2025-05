Beiktatták Gyurcsány Ferenc utódját

Online Klasszis Klub élőben Lengyel Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves politológust, közgazdászt!

Ez meg is történt, mégpedig 152 igen szavazattal, vagyis egyhangúan. Rónai Sándor tehát letehette a képviselői esküjét. „Én Rónai Sándor fogadom, hogy Magyarországhoz, annak Alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Országgyűlési képviselői tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom” – hangzott el az eskütétel a hétfői ülésén.

A DK Rónai Sándort jelölte Gyurcsány Ferenc listás képviselői helyére – tájékoztatott korábban Hargitai János, az Országgyűlés mentelmi bizottságának kereszténydemokrata elnöke. „A képviselő úr az ilyenkor szükséges iratokat megküldte a mentelmi bizottságnak, mi ezeket az ülésünkön áttekintettük, azt is, amiben nyilatkozik arról, hogy vele kapcsolatban összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, így a mentelmi bizottság abban a helyzetben volt, hogy egyhangúlag döntsön arról, hogy az Országgyűlésnek azt javasolja, hogy Rónai Sándor képviselő úr mandátumát a Tisztelt Ház igazolja.”

„Bejelentem, hogy Gyurcsány Ferenc DK-s képviselő 2025. május 9-én arról tájékoztatott, hogy képviselői mandátumáról lemondott. Tisztelt Országgyűlés, bejelentem, hogy a határozati házszabály harmadik szakasza és 12. szakasz 3. bekezdése alapján a Demokratikus Koalíció képviselőcsoportja Sebián-Petrovszki Lászlót 2025. május 8-tól a képviselőcsoport vezetőjének megválasztotta. Engedjék meg, hogy az Országgyűlés és a magam nevében is gratuláljak Sebián-Petrovszki Lászlónak és eredményes munkát kívánjak neki!” – fogalmazott.

Kövér László fideszes házelnök már sokszor jelentette be, hogy egy országgyűlési képviselő lemondott, de valószínűleg most először kapott tapsot érte.

