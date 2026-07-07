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Beindult a Tisza-henger a parlamentben

mfor.hu

Ügynökakták, MFB, fővárosi csőd – nyomták a gombokat a képviselők.

Elfogadta az Országgyűlés kedden az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló törvény módosítását, ami létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságot, a képviselők emellett döntöttek a pedagógusok teljesítmény értékelésének felfüggesztéséről, valamint elfogadták a Magyar Fejlesztési Bankról szóló törvény módosításáról, valamint a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel nyújtásáról szóló törvényt.

Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság

A parlament 180 igennel, nem szavazat nélkül és 8 tartózkodás mellett elfogadta az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló törvény módosítását, ami létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságot.

Az indoklás alapján a felülvizsgálatba a nyilvánosságot, kiváltképpen az e tárgykörrel foglalkozó, tudományos kutatásokat végző szakembereket is be kell vonni. A bizottságot pedig azért állítják fel, hogy konkrét javaslatokkal segítse a minősítők felülvizsgálati tevékenységét, illetve erről a nyilvánosságot is tájékoztassa.

A testület 13 főből, az elnökből, nyolc ellenzéki civil szakértőből, valamint négy a nemzetbiztonsági szolgálatok állományába tartozó vagy egyéb nemzetbiztonsági gyakorlattal, illetve szakismeretekkel rendelkező tagból áll majd. Két civil szakértő személyéről az ellenzéki pártok állapodnak majd meg.

A parlament döntése alapján a bizottság minden tagja számára kötelező lesz a nemzetbiztonsági ellenőrzés.

A civil szakértők az elnökkel és a szolgálatok által jelölt tagokkal ellentétben díjazásban részesülnek a munkájukért.

Elfogadták az egyes pénzügyi szektort érintő törvények módosítását

A képviselők – 182 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 6 tartózkodás mellett – elfogadták az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló javaslatot.

A javaslat célja egyes, főként tőkepiaci tárgyú törvények kisebb jogharmonizációs célú módosítása, amelynek révén a nyilvános tőkepiacok vonzóbbak lehetnek az vállalkozások számára, hiszen észszerűbbé és egyszerűbbé válnak a tőzsdei bevezetés alatt álló és a már tőzsdei vállalatokra vonatkozó szabályok.

Az Országgyűlés 136 igen, 1 ellenszavazat és 51 tartózkodás mellett elfogadta a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról (MFB) szóló törvény módosításáról, valamint a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel nyújtásáról szóló törvény hatályon kívül helyezéséről szóló javaslatot.

A javaslat parlamenti vitájában elhangzott: meg kell teremteni annak feltételeit, hogy a kormány által hazahozott uniós források eljussanak az emberekhez. A fő cél a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) források lehívása és a hazai gazdaság szolgálatatába állítása, annak biztosítása, hogy minden közpénzt átláthatóan, ellenőrizhetően és valódi gazdaságfejlesztési célokra használjanak fel.

A források felhasználásának érdekében megemelik az MFB tőkéjét, a tőkeemelésre irányuló intézkedések feltétele pedig a bank irányítási reformja. Vállalják az MFB Zrt. kormánytól független új működési modelljét, a zrt. működésének átláthatóságának kialakítását, a pénzügyi közvetítők és alapkezelők nyílt, nyilvános, versenysemleges kiválasztását, az RRF források célhoz kötött felhasználását, valamint a folyamatok rendszeres, független könyvvizsgáló által történő átvilágítását.

Emellett kikerülnek a törvényből azok a rendelkezések, amelyek lehetővé teszik, hogy a kabinet kormányhatározattal állapítson meg feladatokat az MFB Zrt. számára. A törvényjavaslat hatályon kívül helyezi a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülésére szolgáló, egyszeri hitelnyújtásról szóló törvényt is.

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