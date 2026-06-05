Bejelentésekre készül a kormány – kövesse velünk percről percre!

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Budapest-Belgrád vasútvonal A kormány átvilágíttatja a teljes beruházást, például azt is, hogy miért dollárban számláztak magyar beszállítók. Kezdeményezik, hogy minden dokumentumot nyilvánosságra hozzanak, ehhez Kína beleegyezése is kell.

Magántőkealapok, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok Vitézy Dávid szerint a magántőkealapokkal kapcsolatban is kérései voltak az EU-nak, de a csatlakozás az Európai Ügyészségéhez önkéntes vállalása volt a Tisza-kormánynak. A nem felsőoktatási intézményeket fenntartó kekvák esetében augusztus 31-ig tesz javaslatot a kormány arra, hogy visszakerüljön állami kézbe a kiszervezett vagyon, ami magánkézből érkezett, az oda kerülne vissza. A felsőoktatási alapítványok esetében 2027 augusztusának végéig szerveznék át, eddig találnák meg az egyes egyetemek esetében a legideálisabb működési formát.

Nagy változások Változás vagyonnyilatkozati rendszerben: részletesebb vagyonnyilatkozatokat kell tenni, az Integritás Hatóság is ellenőrizheti majd a vagyonnyilatkozatok igazságtartalmát, minden szükséges nyilvántartáshoz hozzáférést kap. Az igazságügyi miniszter benyújtandó javaslatában szerepel egy Btk.-tényállás is, amely akár 2 év szabadságvesztéssel is sújthatja azokat, akik helytelen nyilatkozatokat tesznek - derült ki Vitézy Dávid szavaiból. Mint mondta, ez szolgálja a számonkérhetőséget.

További 2,2 milliárd euró befagyasztott pénz Alapítványi fenntartású egyetemek helyzetének és szabadságának romlása miatt fagyasztotta be ezt az EU, a kormány lépéseket tesz a helyzet javításáért, jogköröket terveznek visszaadni az egyetemi szenátusoknak, a diákoknak elérhető lesz újból az Erasmus.

Kohéziós alap Ezeknek a forrásoknak hosszabb a felhasználási ideje, felszabadításuk azonban szintén a szupermérföldekhez kötött - derült ki a miniszter szavaiból. 2 milliárd euró végleg elveszett már - emlékeztetett. Az ide tartozó pénzekből környezetvédelmi, energetikai és vízügyi fejlesztések válnak lehetővé, így például az aszály elleni védekezésben lesz ez fontos. 4,2 milliárd euróról van szó, amit 2029-ig kell felhasználni, új projekteket terveznek meg.

Új felhasználási terv, helyreállítási alap A felszabaduló 10 milliárd eurós részlet felhasználásáról szóló új terv készen van, jelenleg véleményezési szakaszban van, ezt kell majd elfogadnia a bizottsági oldalnak is a források felszabadításához az augusztus végi határidő előtt. Hogyan oszlik el az összeg? 2,6 milliárd euró beruházások, amelyek már részben vagy teljesen megvalósultak: például Békéscsaba-Lökösháza vasútfejlesztés, ez már kész van, eddig Magyarország maga finanszírozta;

1,1 milliárd euró beruházás, amiket eddig nem szántak oda: például a budapesti CAC-villamosok elszámolása, így felszabadul az ezekre eddig szánt összeg máshol (hosszabb határidővel);

1,5 milliárd eurós új indítású beruházás lesz az elektromos hálózat fejlesztése, megújuló energia erősítése, fenntarthatóbb energiarendszer, tárolókapacítások fejlesztése. Augusztus 31-ig tőkeemelést hajt végre az MFB-ben a magyar kormány;

további 2 milliárd eurós tőkeemelés az MFB-ben, két céllal: kkv-k támogatása és forrásbiztosítás, valamint bérlakások és kollégiumok kialakítása, a pontos konstrukció kidolgozása még folyik;

1,8 milliárd eurós tétel HÉV és vasúti járműpark megújítása és cseréje, alacsonypadlós, klimatizált, akadálymentes HÉV-ek jönnek, InterCity-kocsiknál is fejlesztések jönnek Összehangolt kormányzati munka zajlik a források hazahozásáért.

Szupermérföldek átültetése Az igazságügyi miniszter a jövő héten benyújtja a szupermérföldek hazai jogrendszerbe történő átültetéséről szóló törvényjavaslatot, ennek elfogadása nyitja meg az utat az uniós pénzek megszerzéséhez.

A legnagyobb részlet A 16,4 milliárd eurós összegből 10 milliárd euró a helyreállítási alap, ennek felhasználási tervét az előző kormány leadta, viszont a korrupciós veszélyek miatt az összeg korábban nem érkezett meg, nem teljesültek a szupermérföldek - derült ki Vitézy Dávid szavaiból. Hozzátette, az augusztus végi határidővel rendelkező források esetében újra kellett tervezni, hogy mire használhatják fel őket.

Egy hete jártak Brüsszelben Pontosan egy hete jártak Brüsszelben, rekordidő alatt sikerült elérni a források hazahozatalát, mintegy 16,4 milliárd euró értékben. Olyan célokra megy, amelyeket a lakosság is érzékelni fog - mondta Vitézy Dávid.

Kezdődik a tájékoztató Késő éjszakába nyúlt a tegnap esti kormányülés.