1p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Közélet Kormányszóvivői sajtótájékoztató

Bejelentésekre készül a kormány – kövesse velünk percről percre!

Kollár Dóra
Kollár Dóra

Élő közvetítésünk.

Pénteken 10 órától rendezik a kormányszóvivői tájékoztatót, a legfrissebb bejelentéseket és híreket élő közvetítésünkből tudhatja meg. Kollégánk a helyszínen kérdez.

Budapest-Belgrád vasútvonal

A kormány átvilágíttatja a teljes beruházást, például azt is, hogy miért dollárban számláztak magyar beszállítók. Kezdeményezik, hogy minden dokumentumot nyilvánosságra hozzanak, ehhez Kína beleegyezése is kell. 

Magántőkealapok, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok

Vitézy Dávid szerint a magántőkealapokkal kapcsolatban is kérései voltak az EU-nak, de a csatlakozás az Európai Ügyészségéhez önkéntes vállalása volt a Tisza-kormánynak.

A nem felsőoktatási intézményeket fenntartó kekvák esetében augusztus 31-ig tesz javaslatot a kormány arra, hogy visszakerüljön állami kézbe a kiszervezett vagyon, ami magánkézből érkezett, az oda kerülne vissza. A felsőoktatási alapítványok esetében 2027 augusztusának végéig szerveznék át, eddig találnák meg az egyes egyetemek esetében a legideálisabb működési formát.

Nagy változások

Változás vagyonnyilatkozati rendszerben: részletesebb vagyonnyilatkozatokat kell tenni, az Integritás Hatóság is ellenőrizheti majd a vagyonnyilatkozatok igazságtartalmát, minden szükséges nyilvántartáshoz hozzáférést kap.

Az igazságügyi miniszter benyújtandó javaslatában szerepel egy Btk.-tényállás is, amely akár 2 év szabadságvesztéssel is sújthatja azokat, akik helytelen nyilatkozatokat tesznek - derült ki Vitézy Dávid szavaiból. Mint mondta, ez szolgálja a számonkérhetőséget. 

További 2,2 milliárd euró befagyasztott pénz

Alapítványi fenntartású egyetemek helyzetének és szabadságának romlása miatt fagyasztotta be ezt az EU, a kormány lépéseket tesz a helyzet javításáért, jogköröket terveznek visszaadni az egyetemi szenátusoknak, a diákoknak elérhető lesz újból az Erasmus. 

Kohéziós alap

Ezeknek a forrásoknak hosszabb a felhasználási ideje, felszabadításuk azonban szintén a szupermérföldekhez kötött - derült ki a miniszter szavaiból. 2 milliárd euró végleg elveszett már - emlékeztetett.

Az ide tartozó pénzekből környezetvédelmi, energetikai és vízügyi fejlesztések válnak lehetővé, így például az aszály elleni védekezésben lesz ez fontos. 4,2 milliárd euróról van szó, amit 2029-ig kell felhasználni, új projekteket terveznek meg.

 

Új felhasználási terv, helyreállítási alap

A felszabaduló 10 milliárd eurós részlet felhasználásáról szóló új terv készen van, jelenleg véleményezési szakaszban van, ezt kell majd elfogadnia a bizottsági oldalnak is a források felszabadításához az augusztus végi határidő előtt.

Hogyan oszlik el az összeg? 

  • 2,6 milliárd euró beruházások, amelyek már részben vagy teljesen megvalósultak: például Békéscsaba-Lökösháza vasútfejlesztés, ez már kész van, eddig Magyarország maga finanszírozta;
  • 1,1 milliárd euró beruházás, amiket eddig nem szántak oda: például a budapesti CAC-villamosok elszámolása, így felszabadul az ezekre eddig szánt összeg máshol (hosszabb határidővel);
  • 1,5 milliárd eurós új indítású beruházás lesz az elektromos hálózat fejlesztése, megújuló energia erősítése, fenntarthatóbb energiarendszer, tárolókapacítások fejlesztése. Augusztus 31-ig tőkeemelést hajt végre az MFB-ben a magyar kormány;
  • további 2 milliárd eurós tőkeemelés az MFB-ben, két céllal: kkv-k támogatása és forrásbiztosítás, valamint bérlakások és kollégiumok kialakítása, a pontos konstrukció kidolgozása még folyik;
  • 1,8 milliárd eurós tétel HÉV és vasúti járműpark megújítása és cseréje, alacsonypadlós, klimatizált, akadálymentes HÉV-ek jönnek, InterCity-kocsiknál is fejlesztések jönnek

Összehangolt kormányzati munka zajlik a források hazahozásáért. 

Szupermérföldek átültetése

Az igazságügyi miniszter a jövő héten benyújtja a szupermérföldek hazai jogrendszerbe történő átültetéséről szóló törvényjavaslatot, ennek elfogadása nyitja meg az utat az uniós pénzek megszerzéséhez. 

A legnagyobb részlet

A 16,4 milliárd eurós összegből 10 milliárd euró a helyreállítási alap, ennek felhasználási tervét az előző kormány leadta, viszont a korrupciós veszélyek miatt az összeg korábban nem érkezett meg, nem teljesültek a szupermérföldek - derült ki Vitézy Dávid szavaiból. Hozzátette, az augusztus végi határidővel rendelkező források esetében újra kellett tervezni, hogy mire használhatják fel őket.

Egy hete jártak Brüsszelben

Pontosan egy hete jártak Brüsszelben, rekordidő alatt sikerült elérni a források hazahozatalát, mintegy 16,4 milliárd euró értékben. Olyan célokra megy, amelyeket a lakosság is érzékelni fog - mondta Vitézy Dávid.

 

Kezdődik a tájékoztató

Késő éjszakába nyúlt a tegnap esti kormányülés. 

Vitézy Dávid is kiáll a nyilvánosság elé

A kormányszóvivői csapat mellett Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter is várja az érdeklődőket, bejegyzéséből kiderült, hogy részben miről lesz szó. Mint írta:

„részletesen beszámolok az uniós források hazahozataláról, illetve tegnapi kormányülésen meghozott, a közlekedési és beruházási tárca feladatait érintő döntésekről.”

Emellett egy fontos határidő is leketyeg pénteken, Kármán András pénzügyminiszter mára ígért részleteket a vagyonadóról – a kormányszóvivők biztosan erről a témáról is kapnak kérdéseket. Ha pedig mélyebben is beleásná magát a vagyonkezelés kérdéseibe, ne hagyja ki a Klasszis Média június 9-én, kedden tartandó vagyonkezelési konferenciáját!

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Letartóztatták Őrsi Gergelyt és Láng Zsoltot is

Letartóztatták Őrsi Gergelyt és Láng Zsoltot is

A bíróság elrendelte a letartóztatást.  

Jogi lépéseket tesznek a Szoboszlai-öltözékből pénzt csináló cégek ellen

Jogi lépéseket tesznek a Szoboszlai-öltözékből pénzt csináló cégek ellen

A humoros felhasználást nem bánják.

Magyar Péterék már történelmi fölényben vannak

Magyar Péterék már történelmi fölényben vannak

Továbbra is óriási a Tisza előnye.

Júniustól már nem kell befizetni az Orbán-kormány egyik különadóját

Júniustól már nem kell befizetni az Orbán-kormány egyik különadóját

Kivezetik a kiegészítő bányajáradékot.

Sulyok Tamás szerint alkotmányos válsághelyzet jöhet

Sulyok Tamás szerint alkotmányos válsághelyzet jöhet

A köztársasági elnök erről ír posztjában.

Őrsi Gergely és Láng Zsolt letartóztatását is kezdeményezte az ügyészség

Őrsi Gergely és Láng Zsolt letartóztatását is kezdeményezte az ügyészség

A politikusok mindegyikét meg is gyanúsították.

Ejtették a vádat Karácsony Gergellyel szemben

Ejtették a vádat Karácsony Gergellyel szemben

Ezzel Vége a Budapest Pride-ügynek.

Beesett a ruhaboltok forgalma, és a benzinpánik is lecsengett

Beesett a ruhaboltok forgalma, lecsengett a benzinpánik

Korábban nyolc egymást követő hónapban bővült a magyar kiskereskedelmi forgalom havi szinten, ez a sorozat szakadt meg áprilisban. Különösen a ruhaüzletek forgalma és az üzemanyag-fogyasztás esett vissza márciushoz képest, a legtöbben még nem pótolták a korábban elmaradt vásárlásokat. A benzinkutakon májusban is mérséklődhetett a forgalom, ami az egész kiskereskedelmi adatra negatív hatást gyakorolhat.

Tarr Zoltán fontos döntést hozott kikölcsönzött műtárgyakról

Tarr Zoltán fontos döntést hozott kikölcsönzött műtárgyakról

Minden múzeumtól bekérte a vonatkozó listát a minisztérium.

Végleg leszámolnának az Orbán-kormány kék plakátjaival, tömeges bontás jöhet

Végleg leszámolnának az Orbán-kormány kék plakátjaival, tömeges bontás jöhet

Jelentősen szigorítaná a közterületi plakátok szabályozását a Tisza Párt. 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG