Bejelentésre készül a kormány? Orbán Viktor üzent a Kormányinfó előtt

Kedd délutánt a szerkesztőségi postaládákban landoltak a Kormányinfó meghívók, ugyanis szerdán négy órától ismételten tájékoztatót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, és Vitályos Eszter kormányszóvivő a Karmelitában – azaz minden bizonnyal a kormányülés szünetében, vagy közvetlenül utána.

A program sűrű, hiszen ahogy a miniszterelnök Facebook-posztjából kiderült, Orbán Viktor délután az albán elnökkel találkozik, úgy fogalmazott: „addig meg kell hozzunk minden fontos döntést”.

Témából minden bizonnyal nem lesz hiány, az Otthon Start program, az árrésstop, az amerikai ESTA-rendszer Magyarországot érintő korlátozásainak visszavonása, adózási kérdések, Charlie Kirk amerikai trumpista influenszer meggyilkolása, valamint a kormánykommunikációban mostanában egyre gyakrabban előkerülő, vélt s valós politikai erőszak kérdése is előkerülhet majd a Kormányinfón.

Ami biztos: bejelentések érkeznek; az Mfort és laptársunkat, a Privátbankárt is kiadó Klasszis Média újságírója a helyszínen kérdez majd, valamint percről percre közvetítéssel is készülünk olvasóinknak.