Bejelentést tett a Szőlő utcai javítóintézet ügyében a Központi Nyomozó Főügyészség

Azt írták, hogy a nyomozó ügyészség az ügy mindenre kiterjedő, teljes körű feltárása érdekében jelenleg is több hatóság – köztük a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda – közreműködésével folytat helyszíni cselekményeket, többek között a Budapesti Javítóintézetben.

Az intézményben zajló nyomozati cselekmények elvégzéséhez az ügyészség – a gyermekek védelmére tekintettel – gyermekvédelmi szakembereket is bevont – tették hozzá.

Az ügynek eddig három gyanúsítottja van: a javítóintézet korábbi vezetője és élettársa, akiknek a letartóztatását – ügyészi indítványra – a nyomozási bíró legutóbb 2026. február 28-ig hosszabbította meg, továbbá a múlt héten őrizetbe vett és gyanúsítottként kihallgatott ügyintéző, aki – a nyomozó ügyészség indítványának megfelelően – a bíróság pénteki döntése alapján négy hónapra bűnügyi felügyeletbe került – közölték.

Kapcsolódó cikk Beadta a felmondását a Szőlő utcai javítóintézet megbízott igazgatója Eddig bírta.

Felhívták a figyelmet arra, hogy az ügyben a nyomozás fejleményeiről a Központi Nyomozó Főügyészség továbbra is kizárólag sajtóközlemények útján tájékoztatja a nyilvánosságot.

Minden más, a sajtóban megjelenő, ismeretlen forrásra hivatkozó tájékoztatás nem tekinthető hiteles információnak – hangsúlyozták a közleményben.

(MTI)