2p

Mi vár a magyar gazdaságra a választások után?
Tényleg elkerülhetetlen lesz a megszorítás?

Online Klasszis Klub élőben Bokros Lajossal!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

2025. december 10. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Közélet bűnözés

Bejelentést tett a Szőlő utcai javítóintézet ügyében a Központi Nyomozó Főügyészség

mfor.hu

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség jelenleg nagy erőkkel, több helyszínen, széles körű eljárási cselekményeket végez a Szőlő utcai javítóintézet ügyében – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség kedden.

Azt írták, hogy a nyomozó ügyészség az ügy mindenre kiterjedő, teljes körű feltárása érdekében jelenleg is több hatóság – köztük a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda – közreműködésével folytat helyszíni cselekményeket, többek között a Budapesti Javítóintézetben.

Az intézményben zajló nyomozati cselekmények elvégzéséhez az ügyészség – a gyermekek védelmére tekintettel – gyermekvédelmi szakembereket is bevont – tették hozzá.

Az ügynek eddig három gyanúsítottja van: a javítóintézet korábbi vezetője és élettársa, akiknek a letartóztatását – ügyészi indítványra – a nyomozási bíró legutóbb 2026. február 28-ig hosszabbította meg, továbbá a múlt héten őrizetbe vett és gyanúsítottként kihallgatott ügyintéző, aki – a nyomozó ügyészség indítványának megfelelően – a bíróság pénteki döntése alapján négy hónapra bűnügyi felügyeletbe került – közölték.

Felhívták a figyelmet arra, hogy az ügyben a nyomozás fejleményeiről a Központi Nyomozó Főügyészség továbbra is kizárólag sajtóközlemények útján tájékoztatja a nyilvánosságot.

Minden más, a sajtóban megjelenő, ismeretlen forrásra hivatkozó tájékoztatás nem tekinthető hiteles információnak – hangsúlyozták a közleményben.

(MTI) 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Áder János kririkát is megfogalmazott a kegyelmi üggyel kapcsolatban

Áder János burkolt kritikát is megfogalmazott a kegyelmi üggyel kapcsolatban

Szerinte az ő kollégái megóvták attól, hogy olyan helyzetbe kerüljön, mint Novák Katalin.

Megjöttek a feltételek, Magyar Péterék ebben az esetben ülnének le vitázni a fideszes képviselőkkel

Megjöttek a feltételek, Magyar Péterék ebben az esetben ülnének le vitázni a fideszes jelöltekkel

Három fontos kritériumot jelölt meg Magyar Péter.

15 képviselő maradt teljesen néma maradt az Országgyűlésben

15 képviselő maradt teljesen néma az Országgyűlésben

Orbán Viktor 68 felszólalásnál tart.

Kemény kérdéseket kaphatnak ma a miniszterek a parlamentben

Kemény kérdéseket kaphatnak ma a miniszterek a parlamentben

Húsz előterjesztés vitáját folytatja le hétfőn az Országgyűlés.

Szijjártó Péter a századik stratégiai partnerségi megállapodás megkötésén

„Baj esetén készületlenül golyófogók lesznek” – olvasóink a kényszersorozásokról

Szijjártó Péter nem hisz az ukrán főügyészség vizsgálatának, és fenntartja álláspontját, hogy a kárpátaljai Sebestyén László a “kényszersorozás" során történt bántalmazás áldozata lett. Olvasóinkat mind a sorozás témája, mind pedig a külgazdasági és külügyminiszter kommentárja hozzászólásra késztette. Ezekből válogattunk. 

Magyar Péter

Magyar Péter: nagyon meg fogjuk nyerni a választást

Vasárnap délután Debrecenben tart utcafórumot a Tisza Párt, ahol Magyar Péter pártelnök a főszónok.

Azt nem teszi zsebre Magyar Péter, amit ma kapott Dobrev Klárától

Azt nem teszi zsebre Magyar Péter, amit ma kapott egy ellenzéki pártvezértől

„Soha többé egypárti kétharmadot, soha többé teljhatalmat egy embernek” címmel indít országos kampányt a következő hetekben a Demokratikus Koalíció – jelentette be az ellenzéki elnöke a DK egyéni országgyűlési képviselőjelöltjeinek tartott vasárnapi, budapesti rendezvényen.

Itt a bejelentés: a Fidesz óriási sorcserét tervez a tavaszi választásokon

Itt a bejelentés: a Fidesz óriási sorcserét tervez a tavaszi választásokon

Erről Kubatov Gábor beszélt a Mandiner Klubesten.

Térképen a félelmetes magyarországi bérszakadék – A hét ábrája

Térképen a félelmetes magyarországi bérszakadék – A hét ábrája

Nagyon komoly különbségek vannak az országban.

Magyar Péter részletek árult el a Tisza programjából

Magyar Péter részleteket árult el a Tisza programjából

Az állatvédelem és az egészségügy terén.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás

A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás


Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168