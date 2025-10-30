Bejelentette egészségügyi miniszterjelöltjét a Tisza Párt

Hegedűs Zsoltot jelöli a Tisza Párt az egészségügyi miniszteri pozícióra – jelentette be YouTube-csatornáján a párt elnöke, Magyar Péter.

Az Egyesült Királyságban és Magyarországon is dolgozó ortopéd főorvos már korábban is segített a Tisza egészségügyi programjának kidolgozásában. A Tisza eddig csak annyit közölt, hogy egy orvos lesz az egészségügyi tárca élén, ha kormányra kerülnek.

Magyar Péter arról is beszélt, hogy minden évben legalább 500 milliárd forinttal növelik az állami egészségügy költségvetését, a gyógyszerek pedig áfamentesek lesznek, ha kormányra kerül a Tisza. A pártelnök ígéreteiről részletesebben is beszámoltunk.