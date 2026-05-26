Bejött a hőség: ezúttal tényleg az RTL nevetett a végén

Évek óta jól megfigyelhető tendencia, hogy a nyár közeledtével beköszönt az uborkaszezon a televíziók képernyőjén, hiszen érthető módon kevesebben ülnek a készülékek előtt, hogyha kint repkednek a 30 fokok. A május végén megérkező jó idő a 21. hét nézettségi adataiban egyértelműen megjelent.

Az RTL ezúttal nem változtatott a felálláson, a hétköznapi program első érkezője ismét a The Floor vetélkedő volt, amely 364 ezer nézőt érdekelt átlagosan a teljes lakosság körében. A kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-59 évesek korcsoportjában pedig átlagosan 179 ezer főt vonzott 15,3 százalékos közönségarány mellett. A műsor az előző heti eredményéhez képest egyértelműen erősödni tudott.

A műsorsáv második felében befejeződött a 21. héten az Éttermek csatája – Juhász Dániel nyerte a 20 milliós fődíjat. A séfvetélkedő nem bizonyult sikeres vállalkozásnak az RTL számára, hiszen a döntő hetében is csak 194 ezer főt ért el a teljes lakosság körében epizódonként – ez a késői kezdés mellett is gyenge eredmény. A kiemelt kereskedelmi korcsoportban 98 ezer néző és 9,2 százalékos közönségarány volt a mérleg. Az adatok fényében feltételezhető, hogy a csatorna nem fog egy újabb évadot berendelni a műsorból.

A TV2 a hétköznapokon ismét a Kincsvadászok duplaepizódjait küldte csatába a főműsoridőben a hét mindegyik napján, így hétvégén is. Ezek átlagosan 424 ezer embert érdekeltek, ami a régiségkeresős műsor megszokott eredményeihez képest kifejezetten átlagos-gyenge teljesítmény. A 18-59 évesek korcsoportjában pedig 141 ezren nézték 13,2 százalékos közönségarány mellett.

Ugyan a magyar labdarúgó-bajnokság már befejeződött, a nézettségi toplistán így is akadt egy sportesemény. A Forma-1 Kanadába érkezett, ahol egy rendkívül drámai és fordulatos, több kieséssel is járó futamon végül az olasz Kimi Antonelli látta meg először a kockás zászlót, így a Mercedes pilótája tovább növelte az előnyét a világbajnoki pontversenyben – mindezt 260 ezren nézték.

A hírek tartják lázban a tévézőket

Fotó: DepositPhotos.com

Nincs vége a híréhségnek

Nagyot fordult a világ az áprilisi választások óta a magyarok hírfogyasztási szokásait tekintve, hiszen minden hírműsor nézettsége megugrott, az RTL Híradója pedig azóta rendszeresen egyértelműen kiemelkedik a mezőnyből.

Ennek fényében egyáltalán nem meglepetés, hogy a 21. hét legjobbja is a heti híradók egyike lett. A május 21. esti kiadásban a honlapon elérhető tematika szerint egyebek mellett arról volt szó, hogy benyújtották azt a módosítót, amelynek elfogadása két ciklusban limitálná a miniszterelnöki pozíció betölthetőségét Magyarországon – ezzel garantálva, hogy Orbán Viktor ne láthassa el a tisztséget újból. Emellett a kegyelmi ügy felderítésének újabb fordulatairól is szó volt a műsorban.

A teljes lakosság körében 627 ezren nézték, míg a kiemelt kereskedelmi korcsoportban 244 ezer fő és 29,8 százalékos közönségarány volt a mérleg – ezzel az RTL Híradó tehát mindkét szegmensben magabiztosan megnyerte a hetet.

Ez történt hétvégén

Az RTL szombaton A mi kis falunk új részével jelentkezett, amely 451 nézőt vonzott, ezt a Friderikusz Show követte, amit 475 ezren néztek – ez utóbbi jelentősen erősödött az előző heti eredményhez képest. Vasárnap pedig az RTL-es kihívó A renitens sajátgyártású sorozat volt, amit 349 ezren néztek.

Ahogy korábban említettük, a TV2 hétvégén is a Kincsvadászok részeire szavazott, ez szombaton 418 ezer, vasárnap pedig 486 ezer nézőt érdekelt. A kereskedelmi tévék így megosztoztak a hétvégi napokon, hiszen mindkettőnek jutott egy-egy győzelem.

Így alakult a heti végeredmény

A tévés uborkaszezon kezdetén egyre kevésbé születnek kiemelkedő eredmények, az azonban nem vitatható el az RTL-től, hogy a 21. hét nézettségi csatáját egyértelműen megnyerte: a 18-59 évesek körében, a főműsoridőben mért, napi átlagos közönségarányok csatájában az RTL 15,9 százalékos közönségarányt ért el, szemben a TV2 13 százalékával.