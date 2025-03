Bejött a poloskázás Orbán Viktornak

Az Europion friss kutatásából kiderült, hogy a március 15-i beszédek közül Orbán Viktor és Magyar Péter felszólalása is nagy figyelmet kapott. Bojár Ábel, a kutatócég igazgatója az ATV Start című műsorában elmondta: a megkérdezettek 42 százaléka konkrét tartalmi elemeket is fel tudott idézni, több mint 80 százalékuk pedig legalább címszavak szintjén hallott egyik vagy másik beszédről. Ez szerinte „figyelemre méltóan magas arány”.

A válaszadók kulcskifejezések említésére is kaptak felkérést. Bojár szerint a „Brüsszel”, a „háború”, a „szavazás” vagy a „12+1 pont” csak néhány százalékot kaptak, míg a „poloska” szó 19 százalékkal messze a leggyakoribb említés volt. Mint mondta: „Ez annak fényében még érdekesebb, hogy a felmérést nagyon gyorsan készítettük, március 16-án reggel kiment, és aznap estére zártuk is.”

Bojár szerint az is figyelemre méltó, hogy Kocsis Máté már másnap próbálta tompítani Orbán Viktor poloskás utalását: „Valószínűleg érezték, vagy már meg is mérték, hogy túllőttek a célon.” A mondat ugyanakkor a leírt miniszterelnöki szövegben is szerepelt. Bojár úgy látja: „Nem gondolom, hogy a miniszterelnökben ne lenne annyi rutin, politikai tapasztalat vagy szándék, hogy ne gondolta volna át tudatosan, ő ezt el fogja mondani.” Véleménye szerint a kijelentés Orbántól származhatott.