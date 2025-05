Bejött a TV2 nagy dobása – dörzsölhetik a tenyerüket

Nem véletlen, hogy a nyár a televíziózás holtszezonja, hiszen a jó időjárás a képernyők elől is elvonja a nézőket. Bár az igazán jó időjárásig még várni kell, a nézettségi számokon már látszik, hogy hamarosan itt a szezon.

A kereskedelmi csatornák ezúttal nem változtattak a hétköznapi programon, így az RTL ezúttal is a Pokoli rokonok teleregény aktuális epizódjaival várta a közönséget – a széria a héten a teljes lakosság körében 462 ezres nézőszámot tudott felmutatni.

A vetélytárs a TV2-n párhuzamosan futó A 100 milliós játszma volt, a vetélkedő javítani tudott a korábbi eredményeihez képest, és 482 ezres átlagos nézettségével ezúttal legyőzte az RTL sorozatát.

Az esti sáv második felében mindkét csatorna ismétlésekkel szórakoztatta a nézőket, ezek jellemzően néhány százezres közönséget vonzottak csak.

Sportesemények

Nem unatkozhattak a sportrajongók a 18. héten, ugyanis több jelentős ilyen esemény is történt. A Bajnokok Ligája elődöntőjének első meccsén a Barcelona az olasz Internazionale csapatával csapott össze, a fordulatos találkozó végül 3-3-al zárult, amit 477 ezren néztek.

A Forma-1 Miamiba látogatott, a sztárparádés futamon az ausztrál Oscar Piastri győzött a McLaren színeiben, amit 283 ezren követtek a készülékek előtt.

A magyar bajnoki keretében Ferencváros-Puskás Akadémia találkozót rendeztek, itt 1-1-es döntetlen született, amit 268 ezren néztek. Végül akadt még egy magyar érdekeltség is, a már angol bajnok Liverpool a Chelsea ellen lépett pályára, a csereként beálló Szoboszlai Dominikkal, az 3-1-es liverpooli vereséget 155 ezren követték.

Imádják az éneklős műsort a tévénézők

Fotó: TV2 Sajtószoba

Mi történt a hétvégén?

Szombatra már kifogytak a puskaporból a kereskedelmi csatornák, így a napi győzelem azon múlt, hogy melyik adónak sikerült jobban az esti filmválasztás. Végül az RTL örülhetett, ugyanis az Utazás a rejtélyes szigetre lenyomta 283 ezres nézettségével a Taxi által elért 251 ezer főt.

Vasárnap a TV2 dominált, a csatorna által a sikere miatt meghosszabbított A nagy duett továbbra is a nézők kedvence, és 688 ezres nézettségével magabiztosan vitte az estét, és az egész hetet is a teljes lakosság körében. Az éneklős műsor a kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-59 évesek korcsoportjában is messze a hét legjobbja lett, 298 ezres nézettségét és 20,6 százalékos közönségarányát meg sem közelítették a szegmensben. A TV2 tehát elégedett lehet a megrendelt extraepizód teljesítményével.

Az RTL-en a Cápák között aktuális adása 389 ezer nézőig jutott, így az üzleti vetélkedőnek nem volt igazán jó estéje ezen a hétvégén.

Így alakult a heti végeredmény

A Bajnokok Ligája izgalmasra sikeredett elődöntője, valamint a Pokoli rokonok stabil teljesítménye elég volt a 18. héten arra, hogy ellensúlyozza A nagy duett fölényét a 18-59 évesek korcsoportjában, így éppen csak, de az RTL javára billent a mérleg a heti végeredmény tekintetében.

A 18-59 éves korcsoportban, a TV2 14,2 százalékos heti átlagos közönségarányával alulmaradt az RTL által elért 14,5 százalékkal szemben – az azonban egyre inkább látszik, hogy a tévés holtszezon közeledtével kezdenek visszaesni a televíziós nézettségek is.