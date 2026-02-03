Bejött a TV2-nek Stohl András szerelmi élete

Az RTL ezúttal nem változtatott a kínálatán, így a Pokoli rokonok teleregény kezdte a hétköznapi főműsoridőt. Ez a horvát Kumovi sorozat magyar remakeje, amely egy kisváros rivális családjainak belharcait mutatja, ezt ezúttal 400 ezren nézték epizódonként, ami érezhetően gyengébb eredmény az elmúlt hetekben elérthez képest. A kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-59 évesek korcsoportjában 194 ezer főt vonzott, 13,4 százalékos közönségarány mellett, itt kisebb volt a gyengülés aránya, mint a teljes lakosság körében.

A TV2-n bemutatkozott A nagy ő – The Bachelor új évadja, amelyben ezúttal Stohl András színész keresi a szerelmet a kegyeiért küzdő húsz nő közül, akik közt több közepesen ismert celeb is feltűnik. Például Kiara Lord felnőttfilmes színésznő, majd a Farm – VIP korábbi szereplője, vagy Némethy Ivy, az Ivy Angel néven is ismert, szlovákiai magyar nő több párkeresős valóságshowban is megfordult már, így a „műfaj” mestere.

A nézők mindenesetre továbbra is kedvelik A nagy ő formátumát, a korábbi évadokhoz hasonlóan az új szezon is stabilan teljesít, és a teljes lakosság körében 613 ezres átlagos nézettséggel nyitott, míg a kiemelt kereskedelmi korcsoportban egy rész nagyjából 284 ezer nézőt érdekelt, közel 20 százalékos közönségarány mellett.

A nézőket érdekli, hogy Stohl András megtalálja-e a szerelmet

Fotó: TV2 Sajtószoba

Az RTL a műsorsáv második felében ismétléseket adott, ezek néhány százezres nézőszámig jutottak, míg a TV2 egy újabb újdonsággal készült, az Eskü, megváltozom! – Aurelio a csatorna saját gyártású realityje, amelyben a Való Világ 6. évadjában feltűnt, azóta botrányok egész sorába keveredő Aurelio próbál jó útra térni. A műsor megítélése néhány epizód után botrányosan rossz: a Port.hu-n mindössze 10-ből 1,2 csillagot kapott az értékelő nézőktől. A késői, este fél 10-es kezdést figyelembe véve mindenesetre átlagos számokat hozott, 241 ezres nézettséggel részenként.

Nagyot csatáztak a hírműsorok

Ezúttal azonban a heti győzelem nem egy szórakoztatóműsornak jutott, ugyanis az RTL február elsejei híradója tarolni tudott mindkét kategóriában, a teljes lakosság körében 712 ezres nézettséget ért el, míg a 18-59 évesek korcsoportjában 317 ezer nézőt hozott 23 százalékos közönségarány mellett. Az RTL honlapján elérhető tematika szerint a kiemelkedő nézettséget hozó adásban többek közt Fenyő Miklós haláláról volt szó, a zenészlegenda 78 éves volt.

Összességében a heti mérleg a hírműsorok esetében következetesen az RTL javára billent a mérleg, a teljes lakosság körében 677 ezer nézőt hoztak ezek átlagosan, míg a kiemelt kereskedelmi korcsoportban 259 ezer nézőt ért el 21,9 százalékos közönségarány mellett. A TV2 Tények ezzel szemben a teljes lakosság körében 650 ezer nézőt vonzott, a 18-59 évesek korcsoportjában pedig 240 ezer nézőt és 20,3 százalékos közönségarányt jegyeztek fel.

Így alakult a hétvégi mezőny

A kereskedelmi csatornák ezúttal is tartogattak érdekességeket a pihenőnapokra, szombaton az RTL a Gólkirályság új évadjának újabb epizódjával várta az érdeklődőket, ez a teljes lakosság körében 319 ezer nézőt érdekelt. A TV2-s rivális a Kincsvadászok – VIP volt, ez nagyon magabiztosan megnyerte az estét a maga 622 ezres nézettségével.

Vasárnap az RTL-en ismételten haraptak a cápák, a Cápák között ezúttal 406 ezer nézőig jutott a teljes lakosság körében, míg a TV2-s rivális Az 1% klub – Mennyire okos Magyarország? volt, amely 460 ezer nézőt ért el.