Bejött az szja-hadművelet? Olvad a Tisza Párt előnye a Fidesszel szemben

Lehet-e kritizálni a „magyar édesanyák” adómentességét, vagy ez politikai öngyilkosság? És ha ez igazságtalan és a költségvetés szempontjából is tarthatatlan?

Kapcsolódó cikk Ravasz csapdát állított Orbán Viktor Magyar Péternek Lehet-e kritizálni a „magyar édesanyák” adómentességét, vagy ez politikai öngyilkosság? És ha ez igazságtalan és a költségvetés szempontjából is tarthatatlan?

E tekintetben a kisebb parlamentbe jutó pártok stratégiája sorsdöntő: A minél jobb listás eredményre összpontosítanak, vagy beleállnak az egyéni választókerületekbe is? Az OEVK jelöltállítás a listaállítás feltétele is, de nem mindegy, hogy egy billegő körzetben egy vagy több ellenzéki jelölt indul a Fidesz-KDNP-vel szemben.

A verseny a két vezető párt között szoros, szinte már csak a bizonytalanok táborához lehet nyúlni, akik pedig nem igen járnak szavazni. A szokásos választási trükközés és pénzosztás mellett továbbra is az egyéni választókerületek fogják eldönteni a 2026- os választást.

A kutatás összefoglalásul megjegyzi: egy év után először a Fidesz-KDNP javára változott a két legnagyobb párt erőviszonya. Ezzel együtt a Tisza Párt megint tudott erősödni és továbbra is első helyen áll, magába tudta szívni az utolsó ellenzéki szavazatmorzsákat is.

A kutatás szerint ez az öt párt juthat be a parlamentbe, a többinek mindössze egy-egy százalék a támogatottsága a biztos pártválasztók körében.

A Kutyapárt a teljes népesség, a pártválasztók és a biztos szavazó pártválasztók körében is 1-1-1 százalékponttal erősödött január óta. Jelenleg a teljes népesség 5, a pártválasztók 7 és a biztos szavazó pártválasztók 6 százaléka szavazna a megkomolyodott viccpártra. Ezzel a kis növekedéssel egyébként felzárkóztak a Mi Hazánkhoz és a DK-hoz a teljes népességben, sőt, jelenleg megelőzik a DK-t a pártválasztók körében, esélyesek a parlamentbe jutásra. Szintén nem mellékes, hogy a Kutyapárt és a Tisza együtt erősebbek, mint a Fidesz-KDNP és Mi Hazánk, bár kettesben nincs abszolút többségük (a DK-val hármasban kényelmesen elérik azt).

A Tisza 2 százalékponttal erősödött, a Fidesz-KDNP 3-mal, a jelenlegi állás a teljes népességben 28-26 százalék a Tisza javára, azaz februárban először a Tisza Párt előnye nem nőtt, hanem hibahatáron belül csökkent a Fidesz-KDNP-vel szemben. A Tisza a kis ellenzéki pártoktól húzta be a többletét, míg a Fidesz-KDNP vélhetően a bizonytalanok köréből rántott vissza fideszes tévelygőket a februári offenzívával.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!