Bekeményít a Fidesz, két ügyben is feljelentik Ruszin-Szendi Romuluszt

A politikus kitért arra az ügyre is, amikor a tábornokon a Honvédkórházban zsírleszívást végeztek el. Jelezte ezzel kapcsolatban, hogy katonai bűncselekmény, szolgálati visszaélés miatt tett büntetőfeljelentést az ügyészségen.

A képviselő úgy ítélte meg, Ruszin-Szendi Romulusz olyan utasításokat adott, amelyeket nem adhatott volna, lényegében visszaélt hivatali helyzetével, és a hatósági vizsgálatnak mindenképpen tisztázni kell azt is, „mit keres a volt vezérkari főnök felesége ezen a listán mint olyan személy, aki szintén konkrét kívánságokat fogalmazott meg a beruházást végző cég felé”.

A volt vezérkari főnök és felesége, aki szintén hivatásos katona, konkrét utasításokat, kívánságokat fogalmazott meg a beruházó cég felé, és komikus, hogy az egymilliárdos ingatlanon túl fürdőruhát, fürdőköpenyt, törölközőt is közpénzen vásároltatta meg, „amit egy normális család a költségvetéséből meg tudna vásárolni” – jegyezte meg.

