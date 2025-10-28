3p

Bekeményített az X-Faktor – lenyomta a TV2 csodafegyverét

Kollár Dóra
Kollár Dóra

A 43. héten akadtak új érkezők is a képernyőkön.

Az RTL a hosszú hétvége miatt mindössze 3 napra rúgó munkahéten új programmal indította a főműsoridejét, a Pandora – A szelence átka című stratégiai reality-je 412 ezer nézőt vonzott átlagosan a készülékek elé. Az adás a 18-59 évesek korcsoportjában valamennyivel jobban teljesített, és 249 ezer nézőt vonzott, 17,3 százalékos átlagos közönségarány mellett.

A TV2 azonban így is tarolt a hétköznap estéken, hiszen a Házasság első látásra továbbra is óriási közönségkedvenc, amely epizódonként 742 ezer nézőt ért el a teljes lakosság körében, a pénteki, 795 ezres adás pedig az egész hét legjobbja lett a nézettségi adatokban. A házasodós reality a kiemelt kereskedelmi korcsoportban is erős, 320 ezres nézőszámnak, valamint 22,3 százalékos közönségaránynak örülhetett a csatorna.

Az RTL-en a főműsoridő második felében ismét a Tizenkét okos ember vetélkedő érkezett, amely az előző hetekhez képest javított, és 239 ezres nézettséget hozott úgy, hogy a teljes adásidejét lefedte a közel három órásra nyúló Házasság első látásra.

Jól ment az X-Faktor a 43. héten
Jól ment az X-Faktor a 43. héten
Fotó: RTL Sajtóklub

Sportesemények

A rövidke munkahét ellenére a sportrajongók nem unatkozhattak, az Európa Liga berkeiben ugyanis a Salzburg otthonába látogatott a Ferencváros, a magyar csapat 3:2-es győzelmét 390 ezren látták. A meccsből diplomáciai bonyodalom is kerekedett, miután a szurkolókat nem engedték be az osztrákok, emiatt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter még a szomszédos ország nagykövetét is bekérette.

A Ferencvárosnak nem ez volt az egyetlen jelenése a héten, a magyar bajnoki keretében a Zalaegerszeggel játszott a Fradi, itt nagy meglepetésre kikapott a budapesti csapat, és a zalaiak örülhettek a 2:1-es győzelemnek – mindezt 229 ezren nézték.

A spanyol bajnokságban szokás szerint sok magyar tévézőt érdekelt az El Clásico, amelyen ezúttal a Real Madrid javára billent a mérleg a Barcelonával szemben, és 2:1-es győzelmet aratott a fővárosi csapat, ezt 246 ezren nézték a készülékek előtt.

A Forma-1 ezúttal Mexikóvárosba érkezett, az egyébként kifejezetten kaotikus nagydíjon a McLaren színeiben versenyző Lando Norris aratott rajt-cél győzelmet, ezzel átvéve az egyéni világbajnoki összetettben is a vezetést; mindezt 349 ezren követték élőben a köztévén.

Dupla X-Faktor a TV2-s tehetségkutatók ellen

Enyhén változott a hétvégi felállás a kereskedelmi csatornák képernyőjén – igaz, elsősorban vasárnap. Szombaton az X-Faktor heti első adása 542 ezer nézőt vonzott a teljes lakosság körében a Megasztár által elért 579 ezerhez képest.

Vasárnap a korábbi hetekhez képest az RTL váratlant húzott, és újabb X-Faktor részt küldött adásba, amely a teljes lakosság körében 527 ezer nézőt ért el, szemben a párhuzamosan futó Sztárban sztár All Stars 733 ezres közönségével.

A kiemelt kereskedelmi korcsoportban azonban végül így is az RTL nevetett, a vasárnapi X-Faktor a szegmensben 366 ezer nézőt és 24,2 százalékos közönségarányt ért el, amellyel az egész hét legjobbja lett a kategóriában – megelőzve a közönségkedvenc Házasság első látásra számait is.

Így alakult a heti végeredmény

Az RTL-nek nagyon bejött a hétvégi dupla X-Faktor stratégiája, és az elmúlt hetekhez képest sikerült jelentősen leszűkíteni a különbséget a napi közönségarány-átlagok harcában – igaz, a győztes összességében így is a TV2 lett. A 18-59 évesek korcsoportjában, a heti átlagos közönségarányok harcában a TV2 18,2 százalékot ért el, szemben az RTL 17,5 százalékával.

