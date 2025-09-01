Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p
Beleerősített a Fidesz, de még mindig vezet a Tisza a Republikon szerint

mfor.hu

Augusztusban hibahatáron belül változtak a pártok közti erőviszonyok.

A Tisza Párt 4 százalékponttal vezet a Fidesz-KDNP előtt a teljes népesség körében, 5 százalékponttal a pártválasztók között és 6 százalékponttal a biztos szavazó pártválasztók csoportjában, derül ki a Republikon Intézet hétfőn közölt kutatásából.  

Az állás a teljes népesség körében 30-26, a pártválasztók körében 39-34, a biztos szavazó pártválasztók között 41-35 Magyar Péterék javára.

A pártok erősorrendje nem változott, azonban a Fidesz-KDNP hátránya hibahatáron belül csökkent. A kutatás szerint nyár végén a kormánypártok többé kevésbé uralták a közbeszédet, szavazóik választói aktivitása némileg magasabb volt, mint nyár elején.

Hat százalékpont Magyar Péterék előnye
Hat százalékpont Magyar Péterék előnye
Fotó: Mfor

A Mi Hazánk támogatottsága hibahatáron belül, 2-2-2 százalékponttal nőtt a teljes népeség, a pártválasztók és a biztos szavazó pártválasztók körében is, 6, 8 és 8 százalékra. A párt jelen állás szerint bejutna a parlamentbe.

A DK-ra a teljes népesség 5, a pártválasztók és a biztos szavazók 7-7 százaléka szavazna, így ez a párt is megugorja a parlamenti küszöböt. A Kutyapárt támogatottsága változatlan: az MKKP augusztusban is bejutna a parlamentbe, 4-6-6 százalékos támogatottság mellett.

A Republikon szerint látható, hogy a Tiszán és a Fideszen kívüli politikára is van kereslet, és egyelőre nem sikerült párharccá szűkíteni a politikai küzdelmet.  

A kisebb pártok támogatottságában nem történt lényegi változás.

A bizonytalanok aránya 3 százalékponttal csökkent július óta, 24 százalékra. A teljes népesség 2 százaléka szavazna egyéb, a felsorolásban nem szereplő pártokra.

A kutatás szerint összességében nem történt nagy átrendeződés a választói preferenciákban az idei nyáron, a szavazók nagyjából beárazták a pártokat. A két nagy politikai erőn túl további három párt van a parlamenti küszöb körül.

A Fidesz-KDNP hosszú hónapok után meg tudta vetni a lábát, és szeptembertől bizonyára tovább fokozódik a kampányhangulat, vélik az intézet elemzői. 

A kutatás 1000 fő telefonos megkérdezésével készült 2025. augusztus 21 és 27. között. Nem, életkor, iskolai végzettség és településtípus szerint reprezentatív az ország felnőtt lakosságára.

A kormányközeli Nézőpont Intézet nemrég teljesen más eredményre jutott a Fidesz-Tisza „meccset” illetően:

