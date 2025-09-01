Beleerősített a Fidesz, de még mindig vezet a Tisza a Republikon szerint

A Tisza Párt 4 százalékponttal vezet a Fidesz-KDNP előtt a teljes népesség körében, 5 százalékponttal a pártválasztók között és 6 százalékponttal a biztos szavazó pártválasztók csoportjában, derül ki a Republikon Intézet hétfőn közölt kutatásából.

Az állás a teljes népesség körében 30-26, a pártválasztók körében 39-34, a biztos szavazó pártválasztók között 41-35 Magyar Péterék javára.

A pártok erősorrendje nem változott, azonban a Fidesz-KDNP hátránya hibahatáron belül csökkent. A kutatás szerint nyár végén a kormánypártok többé kevésbé uralták a közbeszédet, szavazóik választói aktivitása némileg magasabb volt, mint nyár elején.

Hat százalékpont Magyar Péterék előnye

Fotó: Mfor

A Mi Hazánk támogatottsága hibahatáron belül, 2-2-2 százalékponttal nőtt a teljes népeség, a pártválasztók és a biztos szavazó pártválasztók körében is, 6, 8 és 8 százalékra. A párt jelen állás szerint bejutna a parlamentbe.

A DK-ra a teljes népesség 5, a pártválasztók és a biztos szavazók 7-7 százaléka szavazna, így ez a párt is megugorja a parlamenti küszöböt. A Kutyapárt támogatottsága változatlan: az MKKP augusztusban is bejutna a parlamentbe, 4-6-6 százalékos támogatottság mellett.

A Republikon szerint látható, hogy a Tiszán és a Fideszen kívüli politikára is van kereslet, és egyelőre nem sikerült párharccá szűkíteni a politikai küzdelmet.

A kisebb pártok támogatottságában nem történt lényegi változás.

A bizonytalanok aránya 3 százalékponttal csökkent július óta, 24 százalékra. A teljes népesség 2 százaléka szavazna egyéb, a felsorolásban nem szereplő pártokra.

A kutatás szerint összességében nem történt nagy átrendeződés a választói preferenciákban az idei nyáron, a szavazók nagyjából beárazták a pártokat. A két nagy politikai erőn túl további három párt van a parlamenti küszöb körül.

A Fidesz-KDNP hosszú hónapok után meg tudta vetni a lábát, és szeptembertől bizonyára tovább fokozódik a kampányhangulat, vélik az intézet elemzői.

A kutatás 1000 fő telefonos megkérdezésével készült 2025. augusztus 21 és 27. között. Nem, életkor, iskolai végzettség és településtípus szerint reprezentatív az ország felnőtt lakosságára.

