Közélet Választás 2026

Belehúzott a Fidesz, de még mindig meggyőző előnyben a Tisza Párt a 21 Kutatóintézet szerint

mfor.hu

A választási részvételüket biztosra mondók körében csökkent a Fidesz-KDNP hátránya, de a 21 Kutatóközpont felmérése alapján még mindig jelentős a Tisza Párt előnye. A kutatás a 24.hu megbízásából készült, és eredménye alapján az intézet úgy kalkulál: a Tisza a 199 parlamenti mandátum közül 115-öt megszerezne egy most vasárnapi választáson.

A 21 Kutatóközpont március elején, a 24.hu megbízásából készített felmérése szerint a pártrendszer koncentrációja tovább – rég nem látott szintre – erősödött: a választani tudók 92 százaléka a két nagy párt valamelyikére szavazna. Az összes többi párt együttvéve kapna 8 százalékot, ebből 6-ot a Mi Hazánk, 1-1 százalékot pedig a Demokratikus Koalíció és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt.

A teljes népesség körében 8, a pártot választani tudók között 10, a biztosan részt vevő pártválasztóknál 14 százalékpont a Tisza előnye a Fidesz előtt. A teljes népesség 38 százaléka választaná a Tisza Pártot, 30 százaléka a Fideszt. Előbbi történetében ez a legjobb eredmény, de a kormányoldal sem teljesített ilyen jól 2024 ősze óta az összes megkérdezett körében.

A pártválasztók között 51:41 az állás a Tisza javára. A különbségek a januári méréshez képest alig változtak, ugyanakkor mindkét nagy párt erősödött: a pártot választani tudók körében 3-3 százalékpontot.

A Mi Hazánk 6 százaléka illeszkedik az idősorba, az MKKP és a DK 1 százaléka viszont némileg alatta marad a korábban mért 2-3 százalék körüli támogatottságuknak, noha ez a hibahatáron belüli eltérés.

Beindult a fideszes mozgósítás

A részvételüket biztosra mondók körében a Fidesz némileg felzárkózott a Tiszára: a decemberi 17 százalékpontos és a januári 16 százalékpontos hátránya március elejére 14 százalékpontra olvadt, így a Tiszát most is 53, a kormányoldalt 39 százalék támogatja. Ez utóbbi ugyancsak a legmagasabb fideszes érték 2024 októbere óta. A Mi Hazánk tartósan az 5 százalékos küszöbön teljesít.

A választás közeledtével tehát a kormánypárti szavazók mozgósítottsága – hibahatáron belül, de – némileg erősödött, a Tisza-szavazóké pedig stagnál. Ugyanakkor még mindig az ellenzéki párt választói mondják nagyobb arányban biztosra a részvételüket.

Biztos Tisza-többséget jelentene ez az eredmény

Az intézet ezzel együtt még mindig a választani tudók körében mért 10 százalékpontos differenciából indul ki a várható mandátumarányok meghatározásánál: a 21 Kutatóközpont mandátumkalkulátorának feltételezései mellett ez a márciusi eredmény magabiztos Tisza-győzelmet jelentene egy fiktív, most vasárnapi választáson. A pártválasztókat alapul véve a Tisza nagyjából 115, a Fidesz (a nemzetiségi képviselővel együtt) 78, a Mi Hazánk pedig 6 mandátumra számíthatna a kalkulátor becslése szerint, azonban a konkrét számok – választókerületi kutatások híján – nagyságrendet (becslést) jelölnek, nem precíz mérési eredményt.

