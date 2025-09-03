Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Beleszállt Kéri Lászlóba a fideszes képviselő

mfor.hu

Egy kijelentése miatt elvenné Kéri László díszpolgári címét a fideszes parlamenti képviselő.

Kéri László díszpolgári címének visszavonását követeli Zsigmond Barna Pál fideszes országgyűlési képviselő Tóth Józseftől, a XIII. kerület polgármesterétől.

A képviselő a Facebookon tette közzé a kerületvezetőnek címzett nyílt levelet, amelyet Kovács Balázs Norbert miniszteri biztossal együtt írt alá.

Zsigmond szerint Kéri László politológus „a közelmúltban a fideszes szavazókat méltatlan módon sértő kijelentést tett.

„Úgy gondoljuk, hogy a gyűlöletkeltés, mások méltóságának megsértése és bármely közösség elleni uszítás nem férhet bele a véleménynyilvánítás szabadságába” – írja. 

Kéri László mondatai nem tetszettek a képviselőnek
Fotó: Wikipedia

Kéri László egy augusztus eleji interjúban arról beszélt: a kormánypártok esélyeit ronthatja a választáson, ha kínossá válik fideszesnek lenni.

Ha (…) aki eddig büszke volt rám, hogy fideszes vagyok, az most ilyen kínosan, mint a pestisessel, úgy viselkedik, annak nagyon nagy jelentősége lehet a választási részvétel aktivitására – fogalmazott a politológus.

Kéri László 2015 óta a XIII. kerület díszpolgára. Zsigmond Barna Pál és a Kovács Balázs Norbert meggyőződése, hogy „ezzel a kijelentésével méltatlanná vált erre a címre, ezért hivatalosan is kezdeményeztük a cím visszavonását Tóth József polgármester úrnál és a Képviselő-testületnél.”

 

