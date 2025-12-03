1p

Belharc alakult ki a tolmácsok körében, lemondott az egyesület elnöke a moszkvai félrefordítás után

mfor.hu

A Magyar Fordítók és Tolmácsok Egyesületének elnöksége állásfoglalást akart kiadni, miután az Orbán Viktort Moszkvába kísérő orosz-magyar tolmács félrefordította Vlagyimir Putyin szavait. Az egyesület elnöke azonban nem akarta ezt.

Lemondott a Magyar Fordítók és Tolmácsok Egyesületének elnöke – írja a Telex. A lap úgy tudja, az egyesület elnökségében többségbe került az az álláspont, hogy közzé kellene tenniük egy állásfoglalást.

A lemondás azt követően történt, hogy az egyesület egyik tagja többször félrefordította Vlagyimir Putyin orosz elnök köszöntőbeszédét Orbán Viktor miniszterelnök számára múlt pénteki moszkvai találkozójukon, és erről több magyar lap is beszámolt. Az egyesület elnöke, Vaspál Veronika azonban ellenezte, hogy közleményt adjanak ki erről, és kedden lemondott az elnöki pozícióról. 

A lap úgy értesült, hogy a szaktekintélynek számító orosz-magyar tolmács, aki Orbán Viktort Moszkvába kísérte, továbbra is az egyesület tagja, és belső eljárás, vizsgálat sem indult vele szemben.

 

