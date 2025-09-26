Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

8p

Világrendek átalakulása
Befektetési stratégiák a globális változások viharában

Klasszis Befektetői Klub Bendarzsevszkij Anton nyitóelőadásával
és más neves szakértőkkel!

2025. szeptember 30. 16:30

Jelentkezzen most!

Közélet Önkormányzatok Vendéglátás

Belső-Erzsébetváros egy szemétheggyé vált – kié lesz a bulinegyed?

Vámosi Ágoston
Vámosi Ágoston

Méltatlan és tarthatatlan a Zsidónegyed helyzete Frölich Róbert országos főrabbi és Szabó György, a Mazsök elnöke szerint. A környéket az egyik szomszédos kerülethez csatolnák, de például az V. kerület vezetése erősen rendpárti intézkedésekről beszélt az Mfornak. Frölich és Szabó az erzsébetvárosi polgármestert is leváltaná, Niedermüller Péter azonban a bulinegyedben is népszerű. A lakók eközben az utcán terjengő vizeletre és hányásra panaszkodnak.

A Zsidónegyed kiválását kezdeményezte a VII. kerületből Frölich Róbert országos főrabbi, és Szabó György, a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (Mazsök) elnöke. A két erzsébetvárosi lakó a szomszédos V., VI., vagy VIII. kerülethez csatolná a bulinegyed néven is ismert városrészt. Az Mfor azonban megtudta: egyik önkormányzatot sem keresték meg ezzel kapcsolatban.

Hullarészeg turisták az üveghegyen túl

Frölich és Szabó szerint a helyzet méltatlan és tarthatatlan, az Erzsébetvárosi Önkormányzat pedig nem a lakók érdekeit tartja szem előtt. A kerület belső részét koszosnak tartják, és úgy látják, sok hajléktalan is él a környéken, a lakók pedig nem érzik biztonságban magukat. Ellenzik az autóforgalom korlátozását is. „Az önkormányzat hosszú ideje közlekedési kísérleteket folytat a városrész lakóin, ellehetetlenítve ezzel a parkolást és közlekedési káoszt okozva Belső-Erzsébetvárosban” – írta közösségi oldalán Frölich.

Szabó az Mfornak arról beszélt, hogy a legutóbbi forgalomszabályozó intézkedések voltak az utolsó cseppek a pohárban, ezek pattintották ki az ellenállást. A lakók túlnyomó többségét azonban a köztisztasági, közbiztonsági helyzet mellett a zajártalom is bántja. „Fontos fordulópont volt, amikor megjelentek az utcákon az üveg- és PET-palackgyűjtők, és Belső-Erzsébetváros gyakorlatilag egy szemétheggyé vált” – tette hozzá.

Vajon a Gozsdu udvarnak is be kell zárnia éjfélkor?
Vajon a Gozsdu udvarnak is be kell zárnia éjfélkor?
Fotó: Depositphotos

A szórakozóhelyeket érintő szabályozásokat, és azok betartatását is bírálták. „Nem elűzni szeretnénk a vendéglátóhelyeket. Azt szeretnénk, hogy lakosságbarát módon működjenek, és igényes, minőségi szolgáltatást nyújtsanak. A lakosság véleményét tükrözi az éjféli záróra, de vannak szélsőségesebb nézetek is, amelyek korábbi zárórát igényelnek. Ezt azzal indokolják, hogy az éjféli zárást követően erősen zajongó, többségében hullarészeg turisták vonulnak Belső-Erzsébetváros utcáin” – mondta Szabó.

A rendpárti Belváros nem kér a bulizásból 

Frölich és Szabó azt is ígérték, hogy megkeresik az V., a VII. és a VIII. kerületi polgármestereket a Zsidónegyed csatlakozásával kapcsolatban. A Józsefvárosi Önkormányzat sajtófőnöke, Békési Zsuzsa lapunknak elmondta: sem ők, sem Pikó András polgármester nem kapott az ügyhöz köthető megkeresést.

Terézváros Önkormányzata lapunknak hétfőn azt mondta, ők sem kaptak hivatalos megkeresést. A kerület polgármestere, Soproni Tamás pedig megtisztelőnek tartja a csatlakozás lehetőségét, és örül, ha megtörténik, de egyetlen kerülettel szemben sincsenek területi követelései. Ha a bulinegyed Terézvároshoz csatlakozna, azzal egyúttal vállalná a kerület egyedülálló Airbnb-szabályozását is, ami további érdekellentétekhez vezethet.

Az V. kerületi önkormányzat is azt válaszolta az Mfor kérdésére, hogy semmilyen megkeresést nem kaptak Belső-Erzsébetváros csatlakozásával kapcsolatban. Hozzátették: hosszú ideje azon dolgoznak, hogy a kerület frekventáltsága, turisztikai vonzereje mellett megőrizzék az élhetőségét, otthonosságát is. Együttműködnek a rendőrséggel, sőt, évente 155 millió forinttal támogatják a munkájukat, például a közterületi jelenlét növelését. Szigorították a vendéglátó-teraszok éjszakai nyitvatartását, a szórakozóhelyek éjfél utáni nyitvatartásának feltételeit, és az erotikus műsort nyújtó vendéglátó-üzleteket is bezáratták az este 10 és reggel 6 óra közötti időszakra. A közterületen is látható, zavaró fényforrások (például a LED-fényreklámok) használatát betiltották. „Intézkedéseink eredményességét, sikerességét mutatja, hogy más budapesti városrészek lakói is értékelik, követendő példának tekintik azokat” – írta az Mfornak Belváros-Lipótváros önkormányzata.

Rend és csend a Zrínyi utcában. Az V. kerület a rendőrséget is támogatja
Rend és csend a Zrínyi utcában. Az V. kerület a rendőrséget is támogatja
Fotó: Depositphotos

A kiválást és a csatlakozási folyamatot az is bonyolíthatja, hogy a VII. kerületi önkormányzat központi épülete is az érintett területen, az Erzsébet körút 6. szám alatt található.

A bulinegyedben is Niedermüller a népszerűbb

Az országos főrabbi és a Mazsök elnöke népszavazást kezdeményezne az erzsébetvárosi polgármester, Niedermüller Péter leváltásáért is. Niedermüller az egész kezdeményezést hangulatkeltésnek tekinti. „Belső-Erzsébetváros leválásához az kellene, hogy az átadó és az átvevő önkormányzat megegyezzen egymással a vagyoni és jogi kérdésekről. A polgármester leváltása ügyében pedig nem lehet népszavazást tartani, ez enyhén szólva irracionális” – mondta a polgármester az ATV-nek.

Szabó György az Mfornak arról beszélt: a zsidó ünnepi időszak miatt egyelőre nem kezdték el az aláírásgyűjtést, de jövő hét elején el fogják indítani. Október elejére pedig egy alternatív lakógyűlést hívnak össze Belső-Erzsébetvárosban.

Niedermüller leváltásának nem csak jogi, hanem támogatottsági akadályai is lehetnek. A hivatalban lévő polgármester tavaly 6454 szavazatot kapott, kormánypárti kihívója, Benedek Zsolt pedig 5457 szavazattal zárt. A Belső-Erzsébetvárost érintő választókerületekben mindenhol Niedermüller volt a népszerűbb, Benedeket csak egy-egy szavazókörben támogatták kicsivel többen. A Klauzál és a Kéthly Anna teret is magába foglaló szavazókörben – ahol rengeteg vendéglátóhely működik – Niedermüller 186-115-re nyert. Igaz, a szavazókörök többségében csak a választásra jogosultak 37-46 százaléka vett részt, a tartózkodók aláírásaiban tehát még bízhatnak a kezdeményezők.

 „Nem gondolom, hogy a polgármester úr túl népszerű lenne. A VII. kerület alapvetőan baloldali irányultságú, de amikor azokról a problémákról beszélünk, amik a lakosság túlnyomó többségét érintik, az fordulópontot jelenthet” – mondta lapunknak Szabó.

Budapest is kisebb lehet

Niedermüller múlt héten arról beszélt, hogy a környék problémáit nem az irányítószám megváltoztatásával lehet megoldani. Frölich a Facebookon reagált a polgármester szavaira, és több példát felsorolt, amelyben egy városrész önálló településsé alakult. Belső-Erzsébetváros helyzete más, hiszen nem önálló kerületté, hanem egy másik kerület részévé válna.

Budapesten azonban máshol is az irányítószám megváltoztatásában látják a megoldást: a III. kerülethez tartozó Csúcshegy a fővárostól válna külön. A csúcshegyi lakók március 15-étől egy kérdőívet írhatnak alá, a közel ezer fős lakosság felének támogatása esetén pedig népszavazást kezdeményezhetnek az ügyről. A népszavazás után a Fővárosi Közgyűlés és a Parlament dönthet arról, hogy a környék lehet-e külön település. Csúcshegy egészen más problémákkal küzd, mint a Zsidónegyed: a közutak fele kátyúkkal teli földút, a tömegközlekedés nem elérhető, a környéket egyetlen nyomóskút látja el ivóvízzel, tűzcsapok sincsenek, és a csatornázás sem megoldott. A III. kerület vezetése a Telexnek arról beszélt: az ivóvízellátás kiépítése a Fővárosi Önkörmányzat feladata lenne.

Kommentek: vizelet és hányás az utcákon

Egy belső-erzsébetvárosi lakó az Mfornak elmondta: arra gyanakszik, hogy a korábbi Mika Tivadar Mulató helyén épülő hotel tulajdonosai állhatnak a kerületváltási kezdeményezés hátterében. A Kazinczy utcában épülő hotelről szóló tárgyalásokat felfüggesztette a VII. kerületi önkormányzat. Azért léptek hátra, mert az építő cég anyavállalata, a Globe Trade Center gyanúba keveredett az MNB-alapítványokat övező botrányban. Az önkormányzat addig nem hajlandó folytatni a tárgyalásokat, amíg a cég jogi helyzete nem tisztázódik.

Frölich közösségi oldalán azonban több lakó is a főrabbi panaszaival értett egyett. Arról számoltak be, hogy – az ingyen és kötelezően biztosított kocsmai vécék ellenére – a bulizók az utcára vizelnek, hánynak; földhöz vagdossák az üvegeket, és hangoskodva közlekednek. A riksák is hangszóróval járják az utcákat. Az autós közlekedés megosztóbb téma: van, aki szerint a taxikat és a dízel teherautókat (például a rendőrségi kisbuszokat) is ki kellene szorítani a környék parkolóhelyeiről. Többen panaszkodtak drogkereskedelemre, prostitúcióra is a környékről.

Belső-Erzsébetvárosban közel húsz éve alakult ki a bulinegyed. A ma is tapasztalható lendületet azonban a nemzetközi turizmus fellendülése mellett a Hajógyári-szigeten működő szórakozóhelyek 2013-2014-es bezárásának köszönheti. Ez után vált a környék a kocsmák, bárok fellegvárává, és a lakók egy része által azonosított problémák is az ezt követő időszakban súlyosbodtak.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Somogyi Zoltán: Semjén Zsolt a Fidesz számára nehezék

A Political Capital szociológus alapítója a szeptember 24-ei élő műsorunk vendége volt. A Klasszis Klub Live 5. évfolyamának 84. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

Karácsony Gergely: Budapest aranytartalékát nem hagyjuk elherdálni

Karácsony Gergely: Budapest aranytartalékát nem hagyjuk elherdálni

Jóváhagyták a tervpályázatot Rákosrendezőre.

Mit főztek ki Orbán Viktorék? Itt a Kormányinfó, érkeznek a bejelentések percről percre!

Orbán Viktor egyeztetett Trumppal, elsorolta a kormány érveit – ez volt a csütörtöki Kormányinfó percről percre

Csütörtök délelőttre trombitálták össze a tájékoztatót.

Ők hárman győzhetik le a Fideszt a DK szerint

Ők hárman győzhetik le a Fideszt a DK szerint

Lesz baloldali jelölt 2026-ban a DK szerint.

Nem enged a bíróság: a Quaestor-vezér Tarsoly Csaba nem kapta meg, amit kért

Nem enged a bíróság: a Quaestor-vezér Tarsoly Csaba nem kapta meg, amit kért

Enyhítést kért bűnügyi felügyeletéből.

Orbán Viktorék összedugták a fejüket: ismét bejelentésekre készül a kormány

Lesz Kormányinfó ezen a héten is.

Taxisok sora a budapesti Bajcsy-Zsilinszky úton

„Holnap nem lehet bejönni dolgozni” – balhé a budapesti Városházán

A tüntető taxisok egy része bejutott a Fővárosi Közgyűlés ülésére, és azt kiabálták: akár két nappal is meghosszabbíthatják a jelenleg is zajló tüntetést. A Városházáról jelentjük.

Megdöbbentő bejelentést tett a Szőlő utcai ügyről az igazságügyi miniszter

Megdöbbentő bejelentést tett a Szőlő utcai ügyről az igazságügyi miniszter

Hamarosan nyilvánosságra kerül a teljes jelentés.

Bojár Gábor szívesen fizetné a Tisza vagyonadóját

Bojár Gábor szívesen fizetné a Tisza vagyonadóját

Már ki is számolta az üzletember, mekkora összegről van szó.

Készül a balhé: a rendőrök intézkednek a demonstráló taxisok ellen

Balhé a budapesti utcákon: a rendőrök intézkedtek a demonstráló taxisok ellen

Nem erről volt szó, intézkednek a rendőrök.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168