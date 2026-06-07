Belügyminisztérium: Elkezdődött a politikai alapon adott menedékjogok felülvizsgálata

A Belügyminisztérium elkötelezett a jogállamiság és a törvényi előírások maradéktalan betartása mellett, ezért az eljárások az irányadó jogszabályok mentén zajlanak. A menekültügyi hatóság az érintetteket a vizsgálatok megindításáról hivatalos úton értesítette. Az értesítés egyúttal felhívást tartalmaz a hatóság előtti személyes megjelenésre, amely a tényállás tisztázásának elengedhetetlen feltétele. Amennyiben az érintettek a meghallgatáson személyesen megjelennek: lehetőségük nyílik a jogállásukkal kapcsolatos álláspontjuk és bizonyítékaik bemutatására – írja a minisztérium közleményében.

Amennyiben az érintettek nem jelennek meg: a menekültügyi hatóság a rendelkezésre álló adatok és dokumentumok alapján, távollétükben hozza meg a döntést. A meghozott döntéseket a hatóság minden esetben közli az érintettekkel. Amennyiben az érintett személy tartózkodási helye ismeretlen, a döntés közlése a jogszabályoknak megfelelően hirdetményi úton történik meg. A menekültügyi hatóság döntésével szemben az érintettek bírósági jogorvoslattal élhetnek. A

Belügyminisztérium felhívja a figyelmet arra, hogy a hatályos jogszabályok értelmében az eljárások részleteiről a nyilvánosság pontos tájékoztatására kizárólag a menekült jogállás visszavonásáról rendelkező határozatok jogerőre emelkedését követően kerülhet sor.

(MTI)