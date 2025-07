Belügyminisztérium: nincs arcfelismeréses bírságolás a rendőrségnél

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

Rétvári hozzátette, hogy „az európai uniós és a hazai adatvédelmi szabályok is egyöntetűen rögzítik, hogy tilos az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés, amelynek joghatása az érintettre nézve hátrányos vagy őt jelentős mértékben érinti.”

a vétkességi alapú szabálysértési eljárásban nincs jogszabályi lehetőség az automatikus – emberi ellenőrzés nélküli- döntéshozatalra, így a rendőrségen nem működik és nem is áll fejlesztés alatt a kérdésében körülírt informatikai rendszer.”

A rendőrségen nem működik és nem is áll fejlesztés alatt olyan automatizált arcfelismerő rendszer, ami bírságolás alapja lehet, ez derül ki abból az írásbeli válaszból , amit Rétvári Bence belügyi államtitkár küldött Hadházy Ákos független képviselő kérdésére, írja a Hvg.hu . Hadházy azt kérdezte a Pride után nyújtott be írásbeli kérdést a Belügyminisztériumnak, arról érdeklődött, hogy létezik-e, vagy tervezik-e olyan rendszer bevezetését, amely a rendőrségi kamerák képeit arcfelismerő mesterséges intelligenciával elemzi, és az így azonosított személyeknek automatikusan, emberi ellenőrzés nélkül szabálysértési bírságot küld ki (például az ügyfélkapun keresztül).

Nem is lesz ilyen fejlesztés.

