Belviszály a Mi Hazánkban

A kérdésben megszólalt Budaházy György is, akit korábban Novák Katalin köztársasági elnök kegyelemben részesített. Ő sem ért egyet azzal, hogy a Mi Hazánk ne akarna határmódosítást.

Vékony szerint ezzel a párt cserbenhagyta az elszakított területeken élő magyarokat. Mint mondta, szatmári származása miatt ezt ő már nem tudta elfogadni. A videóban hangsúlyozta, hogy továbbra is a Mi Hazánk áll hozzá a legközelebb.

Úgy fogalmazott, hogy a politikai pártok köthetnek kompromisszumokat, de világnézetek sohasem. Azt is hozzátette, hogy „egyes apróságokat még” eltűrt, de volt egy pont, ami számára már vállalhatatlan volt.

Vékony Csongor, a Mi Hazánk volt budapesti elnöke videóban jelentette be , hogy kilép a pártból.

