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Bemondta: ezt teszik Magyar Péterék, hogy jöjjön a pénzeső Brüsszeltől

mfor.hu

Történelminek nevezte azt a törvénycsomagot, mely szerinte letöri az Orbán-kormányok alatt látott korrupciót és megtisztítja a közéletet.

Történelmi jelentőségű törvénycsomagot nyújtottak be az Országgyűlésnek – jelentette be Magyar Péter kedd este a Facebook-oldalán közzétett videóban annak kapcsán, a kormány benyújtotta az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló javaslatot.

„A magyar emberek és a vállalatok végre hozzájuthatnak az őket megillető uniós ezermilliárdokhoz, és ehhez semmi mást nem kell tennünk, mint amit a magyar emberek is várnak tőlünk: felszámolni az orbáni korrupciót” - mondta a miniszterelnök.

Hozzátette: éveken keresztül azt hallgattuk a bukott kormánytól, hogy az unió politikai okokból tartja vissza a pénzeket. Évek óta azt hallgattuk, hogy a vita a migrációról szól, hogy a vita Ukrajnáról szól, hogy a vita különböző ideológiai kérdésekről szól.

Közben mindenki számára hozzáférhetőek voltak azok a dokumentumok, amelyekből pontosan kiolvasható, hogy az Európai Unió mit vár Magyarországtól: szigorú korrupcióellenes intézkedéseket, átláthatóbb közéletet, erősebb garanciákat, autonóm egyetemeket – hangsúlyozta.

Jöhet a 6 ezer milliárd forint

A kormányfő szerint a helyzet egyszerű: Magyarország azért nem jutott hozzá éveken keresztül a neki járó forrásokhoz, mert az Orbán-kormány a tiszta közélet, a korrupciómentesség, az oktatási és kutatási szabadság „esküdt ellensége volt”. Ezért nem volt hajlandó végrehajtani azokat a változtatásokat, amelyeket egyébként a magyar emberek többsége is támogat és elvár.

„Mi ezt a vitát lezártuk. Három hét alatt megkötöttük a politikai megállapodást az Európai Unióval. A magyar emberek és vállalatok pénzét, mintegy 6 ezer milliárd forintot hazahozzuk” – fogalmazott.

Kitért arra is, hogy közben végrehajtják azokat az intézkedéseket is, amelyekre Magyarországnak saját érdekéből is szüksége van. (MTI)

A miniszterelnök bejelentését itt nézheti végig:

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