Benyújtották a javaslatot: Orbán Viktor tényleg nem lehetne többet miniszterelnök

Melléthei-Barna Márton és Hantosi István indítványa nyolc évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. A javaslat „lépéseket tesz” a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése felé, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) vagyona nemzeti vagyon.

Az előterjesztés indoklása szerint a jogállam helyreállításának érdekében alapvető fontosságú, hogy a miniszterelnök csak meghatározott ideig tölthesse be közjogi funkcióját.

Vagyonkezelők, Szuverenitásvédelmi Hivatal

A módosítás további célja annak egyértelművé tétele, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona továbbra is a nemzeti vagyon körébe tartozik, ezért annak kezeléséért és sorsáért az állam közvetlen felelősséggel tartozik – áll a törvényjavaslat indoklásában.

A módosítás elfogadásával törölnék az alkotmányból azt a bekezdését, hogy Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme az állam minden szervének kötelessége; az alkotmányos önazonosság védelme érdekében sarkalatos törvénnyel létrehozott, független szerv működik. Ez a rendelkezés alapozta meg a Szuverenitásvédelmi Hivatal létrehozását.