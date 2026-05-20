Benyújtották a javaslatot: Orbán Viktor tényleg nem lehetne többet miniszterelnök

A kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezte alaptörvény-módosító javaslatában a Tisza-frakció két tagja szerdán.

Melléthei-Barna Márton és Hantosi István indítványa nyolc évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. A javaslat „lépéseket tesz” a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése felé, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) vagyona nemzeti vagyon.

Az előterjesztés indoklása szerint a jogállam helyreállításának érdekében alapvető fontosságú, hogy a miniszterelnök csak meghatározott ideig tölthesse be közjogi funkcióját.

Vagyonkezelők, Szuverenitásvédelmi Hivatal

A módosítás további célja annak egyértelművé tétele, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona továbbra is a nemzeti vagyon körébe tartozik, ezért annak kezeléséért és sorsáért az állam közvetlen felelősséggel tartozik – áll a törvényjavaslat indoklásában.

A módosítás elfogadásával törölnék az alkotmányból azt a bekezdését, hogy Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme az állam minden szervének kötelessége; az alkotmányos önazonosság védelme érdekében sarkalatos törvénnyel létrehozott, független szerv működik. Ez a rendelkezés alapozta meg a Szuverenitásvédelmi Hivatal létrehozását.

Sok magyar örülne, ha hoppon maradna az előző kormány

Szemmel látható a végkielégítések ügyében Magyar Péter álláspontjának támogatottsága.

Zelenszkijjel találkozhat Magyar Péter rövidesen?

Különleges helyszínen, Beregszászon valósulhat meg a kétoldalú találkozó.

Lemondott Vitézy Dávid a mandátumáról, már az utódja is megvan

Cáfolja a Fidesz a költségvetéssel kapcsolatos vádakat

Több évtizedes mélységekbe zuhant a Fidesz népszerűsége

A Publicus Intézet májusi kutatása szerint már csak 20 százaléknyi szavazatot kapna a volt kormánypárt, ha most lennének a választások. Az április 12-ei történelmi vereség óta nagyjából 1 millió szavazót veszített Orbán Viktor pártja,

