Benzinnel oltaná a tüzet a választás előtt a kormány? Miért nincs növekedés? – Ez Viszont Privát Extra

Havas Gábor – Herman Bernadett – Izsó Márton

Ezen a héten rendhagyó adással érkezik az Ez Viszont Privát. Herman Bernadett főmunkatársunk Gyükeri Mercédesszel és Tóth Leventével beszélget a gazdaság és közélet aktuális témáiról, a GDP-ről, a vagyonnyilatkozatokról és a készpénzhasználat erőltetéséről. 

Rendhagyó adással jelentkezik az Ez Viszont Privát!, a Klasszis Média szigorúan szubjektív hangvételű műsora. Gyükeri Mercédesszel, a HVG lapszerkesztőjével és Tóth Leventével, a Blikk gazdasági rovatvezetőjével beszélget Herman Bernadett, az Mfor és a Privátbankár főmunkatársa az elmúlt hét legfontosabb gazdasági és közéleti témáiról. Szóba kerül, hogy miért problémás elvenni a jogorvoslati lehetőséget a fővárostól a szolidaritási adó kapcsán, miért nem lehet a háborúval magyarázni a gyászos GDP-adatot, miért problémásak a kormány választás előtti intézkedései. Beszélgetünk arról, hogyan hagyta el Magyarországot Lengyelország az elmúlt években, miért nem lehet bízni a vagyonnyilatkozatokban, és arról is, hogy van-e értelme a készpénzhasználat erőltetésének. 

Erről lesz szó az adásban: 

0:00 Intro, köszöntés. 

1:28: Szolidaritási adó, kátyús utak, mi lesz a jogállamisággal?

8:25: Akkor most osztogatnak vagy fosztogatnak? Benzinnel próbálja a kormány eloltani a tüzet?

12:24: Úgy olvadt el az év során a tervezett növekedés, mint az ember tenyerében a jégkocka. 

20:44: Trump teljesen kiszámíthatatlan, az orosz-ukrán háború végét pedig nem lehet megjósolni. 

22:10: Ígéretlicit folyik: kontra, rekontra, szubkontra, Fedák Sári.

26:44: Miért van lengyel alma a boltokban a magyar helyett?

32:00: Miért tabu az adórendszerről vitázni?

36:50: Az egyszeri politikai haszon évtizedekre beépülő kiadásokat okoz az országnak. 

41:28 Az euró bevezetése sok mindent megoldott volna. 

44:31 Van-e értelme a vagyonnyilatkozatoknak Európa egyik legkorruptabb államában? 

52:12: A Tocsik-ügy idején még alacsonyabb volt a magyarok tűrőképessége, 800 milliós sikkasztásba belebukott a kormány

54:53: Erőlteti a kormány a készpénzhasználatot, de minek?


Ha csak hallgatni szeretné a műsort:

 

Ahol a bal- és jobboldal között a nemzeti konszenzus szent és sérthetetlen

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a képviselői vagyonnyilatkozatoknak immár három és fél évtizede semmi értelme nem látszódik, mivel a parlamenti patkóban ülő honatyáink és -anyáink teljesen tetszőlegesen módon tölthetik ki a rubrikákat, vagy éppen hagyják üresen azokat. Szankcióktól ugyanis nem kell tartaniuk. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

