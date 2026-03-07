Berobbant a Közel-Kelet, robbanásközelben a magyar-ukrán viszony – Ez Viszont Privát

Mindeközben a Barátság kőolajvezeték továbbra is halott, és Zelenszkij szerint az ukrajnai tűzszünetig az is marad. Szijjártó Péter mindenesetre személyesen Putyinnal tárgyalt az olajszállításokról – vagy talán valami másról? És miközben Orbán Viktor katonákat rendelt az utcákra, az ukrán elnök igencsak meghökkentő nyilatkozattal – amit azóta már többféleképpen is értelmeztek – borzolta fel a hazai kedélyeket. Az ukrán-magyar viszony újabb és újabb mélypontra süllyed.

A hét eseményeit szubjektív műsorunk, az Ez Viszont Privát e heti adásában ezúttal Wéber Balázs vezető szerkesztő, Herman Bernadett főmunkatárs és Bózsó Péter újságíró vitatta meg. (Adásunkat csütörtök délelőtt rögzítettük.)

Fejezetek:

00:00 Intro, beköszön.

01:31 Berobbant a Közel-Kelet. Irán stratégiája. Illegális támadás. Izrael háborúja.

11:28 Közel-Keleten rekedt magyarok.

15:44 Trump és a háború. Atomhatalmak. III. világháború. Szétverik Iránt?

31:18 Hogyan hat ez ránk? Forint, olaj.

34:11 Magyar-ukrán mélypont. Barátság, Zelenszkij. Katonák az utcákon. Benzinár.

52:52 Elköszön

