Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Berobbant a Közel-Kelet, robbanásközelben a magyar-ukrán viszony – Ez Viszont Privát

Bózsó Péter – Havas Gábor – Herman Bernadett – Izsó Márton – Wéber Balázs

Ami biztos: február 28-án az Egyesült Államok és Izrael önkényesen megtámadta Iránt. De kinek áll érdekében ez a háború? Milyen hatással lesz ez a Közel-Keletre és a világra? Mennyire fáj ez a magyar gazdaságnak? És tényleg közeleg-e a III. világháború?

Mindeközben a Barátság kőolajvezeték továbbra is halott, és Zelenszkij szerint az ukrajnai tűzszünetig az is marad. Szijjártó Péter mindenesetre személyesen Putyinnal tárgyalt az olajszállításokról – vagy talán valami másról? És miközben Orbán Viktor katonákat rendelt az utcákra, az ukrán elnök igencsak meghökkentő nyilatkozattal – amit azóta már többféleképpen is értelmeztek – borzolta fel a hazai kedélyeket. Az ukrán-magyar viszony újabb és újabb mélypontra süllyed. 

A hét eseményeit szubjektív műsorunk, az Ez Viszont Privát e heti adásában ezúttal Wéber Balázs vezető szerkesztő, Herman Bernadett főmunkatárs és Bózsó Péter újságíró vitatta meg. (Adásunkat csütörtök délelőtt rögzítettük.)   

Fejezetek:

00:00 Intro, beköszön.

01:31 Berobbant a Közel-Kelet. Irán stratégiája. Illegális támadás. Izrael háborúja.  

11:28 Közel-Keleten rekedt magyarok.

15:44 Trump és a háború. Atomhatalmak. III. világháború. Szétverik Iránt?

31:18 Hogyan hat ez ránk? Forint, olaj.

34:11 Magyar-ukrán mélypont. Barátság, Zelenszkij. Katonák az utcákon. Benzinár.

52:52 Elköszön

Ha csak hallgatni szeretné a műsort:

