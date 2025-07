Berúgták az ajtót Tusványos szervezői

Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgazdászt, egyetemi tanárt!

A nemzeti összetartozás kiemelt helyet kap a szabadegyetem programján, az egész Kárpát-medencei magyarság képviselteti magát a meghatározó erdélyi jelenlét mellett. A kultúra, a sport és a szórakozás is nagy jelentőséggel bír, ismét visszatér a teátrum sátor, lesznek színházi előadások. Kiemelte, a népzenei programoknak otthont adó Kriza János csűrt, aminek külön jelentőséget ad a névadó halálának századik évfordulója. Fellép majd többi között Berecz András, Berecz István, Sebestyén Márta.

A magyar kormány közel fele – jelen állás szerint hét miniszter – vesz részt a tábor eseményein. Új panelként a fogyatékkal élők honfitársainkról és a roma felzárkóztatásról is szó lesz, Kárpát-medencei kitekintéssel és gazdag programkínálattal jelentkezik a Danube Intézet is.

A magyarországi választási kampány előszelét jócskán lehet már érzékelni: idén is megrendezik a magyar pártpolitikai kerekasztalt, a szombati napon előadást tart Tőkés László, akit a hagyományoknak megfelelően Orbán Viktor előadása követ.

Rendkívül erős nemzetközi részvétel mellett zajlik az idei Tusványos. Vendég lesz Tony Abbott volt ausztrál miniszterelnök, várják Janez Janša volt szlovén miniszterelnököt, Lord David Frostot, a Brexit főtárgyalóját az Egyesült Királyságból. Ismét ellátogat John O'Sullivan, a Danube Intézet vezetője, aki Margaret Thatcher korábbi brit miniszterelnök beszédírója volt, valamint várják John McLaughlint, Donald Trump közvélemény-kutatóját is. Érkeznek vendégek Libanonból, Kambodzsából, Venezuelából, Lengyelországból, Németországból.

Németh a július 22-27. között megrendezendő XXXIV. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor programjáról elmondta: a nyár kiemelkedő közéleti eseménye a rendezvény, ami a szabadegyetem és a fesztivál egyedülálló ötvözete. „A leglazább szabadegyetem, legelgondolkodtatóbb fesztivál”, ahol az idén 40 helyszínen, 500 programot bonyolítanak le öt nap alatt és közel ezer előadót fogadnak. Érdemes hozzátenni, Tusványoson minden évben politikai programbeszédet tart Orbán Viktor miniszterelnök, de a magyar kormánypártok politikusai és influenszerei is megjelennek.

