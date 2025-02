Beszélt Novák Katalin a botrányról, ami az állásába került

Arra, hogy pontosan miért is született meg a kegyelem, a mai napig senki nem tudott választ adni: se a kormányközeli Mandiner főszerkesztő-helyettese, se Orbán Balázs, se Orbán Viktor – írja a Telex. Most a lap stábja Londonban, a konzervatív ARC konferencián szegezte a kérdést Nováknak: miért adott kegyelmet K. Endrének egy évvel ezelőtt.

